REM, Fascinating: un brano inedito della band di Michael Stipe, i cui ricavati saranno devoluti alla ricostruzione delle zone colpite dall’uragano Dorian.

I REM hanno presentato una nuova canzone, intitolata Fascinating al fine di supportare la ricostruzione delle zone degli Stati Uniti e delle Bahamas maggiormente colpite dall’uragano Dorian, che ha creato non pochi disagi e danni alle popolazioni locali.

La traccia è stata registrata a Nassau, Bahamas, nel 2004, ma solo ora viene alla luce da parte del gruppo, proprio per dare un aiuto concreto per ripristinare lo status quo ante il passaggio della calamità naturale.

I R.E.M. hanno condiviso, con i fan e con il mondo, una canzone inedita intitolata Fascinating. I proventi della traccia, disponibile su Bandcamp, saranno destinati alla ricostruzione dopo il passaggio dell’uragano Dorian di Mercy Corps e al recupero delle zone delle Bahamas. Il brano ha un costo di 2 dollari.

Ecco il video della canzone Fascinating:

Secondo un comunicato stampa, i R.E.M. avevano pianificato di includere Fascinating in Reveal del 2001 prima di tagliarla dalla tracklist all’ultimo minuto.

La band ha – poi – registrato nuovamente la canzone a Nassau, Compass Point Studios delle Bahamas, nel 2004 con l’intento di metterla in Around the Sun.

Ancora una volta, i R.E.M. avevano optato per l’esclusione della canzone, questa volta perché “la ballata lussureggiante alla fine non si muoveva con quell’album atmosferico di riserva“, secondo il comunicato stampa.

R.E.M, i ringraziamenti da Mercy Corps

Neal Keny-Guyer, CEO di Mercy Corps, ha dichiarato: “Le Bahamas devono affrontare una lunga strada verso la ripresa dopo questo devastante uragano. Siamo grati di avere i R.E.M. nella nostra comunità globale di aiuti umanitari, condividendo la loro canzone con il mondo per aiutare il popolo delle Bahamas a riprendersi e a ricostruirsi ancora più forte“.

Il brano è disponibile per l’acquisto su Bandcamp con una donazione minima di 2 dollari.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/REMhq

