Coronavirus: In prima linea è la nuova canzone dedicata agli infermieri, pubblicata nella Giornata nazionale internazionale degli infermieri

Il 12 maggio è la Giornata internazionale degli infermieri. Quale miglior giorno per far uscire una canzone dedicata a queste figure professionali così importanti in questo periodo d’emergenza sanitaria? Ecco dunque che arriva sui principali digital store In prima linea, un brano realizzato dall’Associazione Culturale Claudio Moretti.

Un progetto concretizzato a scopo benefico: il ricavato sarà infatti girato alla raccolta fondi #NoiConGliInfermieri promossa dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.

In questi giorni di pandemia a causa del Coronavirus il ruolo degli infermieri è finalmente stato rivalutato da molti. Gli operatori sanitari sono infatti fondamentali per le vite di tutti noi, e lo hanno dimostrato lottando con coraggio contro un nemico invisibile che ha fatto migliaia di vittime in tutto il mondo.

Proprio per questo l’Associazione Culturale Claudio Moretti ha voluto dedicare loro una canzone speciale, scritta e musicata da Danilo Amerio, Franco Fasano e Sherrita Duran. Il ricavato sarà ovviamente devoluto in beneficenza per l’iniziativa #NoiConGliInfermieri.



Spiega all’agenzia Dire Christian Moretti, direttore artistico dell’Associazione Culturale Claudio Moretti: “Il Covid-19 ha colpito duro e all’improvviso lasciando una scia di dolore in molti di noi. Lo sgomento, il senso di impotenza, la clausura forzata che ci tenevano lontani dagli affetti più cari in questa difficile situazione sono stati alleviati dalla consapevolezza di sapere che vicino a loro c’erano delle persone speciali che li accudivano e se ne prendevano cura: gli infermieri“.

Pensando quindi alla loro professionalità e ai loro sacrifici è nata l’idea di dedicare loro una canzone, un semplice ma sincero contributo per ringraziarli di ciò che fanno ogni giorno. Un contributo che si aggiunge ai tanti già nati nel mondo della musica, come ad esempio il video di The Greatest di James Blunt.

Di seguito il video promozionale del brano:

