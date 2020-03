Giuliano Sangiorgi, Restiamo a casa: il nuovo singolo inedito del leader dei Negramaro contro il Coronavirus.

Giuliano Sangiorgi ha scritto una canzone contro il Coronavirus. Il leader dei Negramaro si è unito ai tanti messaggi lanciati dai cantanti italiani l’8 marzo per invitare i propri fan a stare a casa. Ma non ha voluto solo mandare un messaggio.

Questa situazione difficile ha infatti ispirato al cantante pugliese una nuova canzone, Restiamo a casa, pubblicata direttamente su Instagram da Giuliano.

Giuliano Sangiorgi: Restiamo a casa

Il leader dei Negramaro ha scritto su Instagram: “Le immagini di tutte quelle persone che ieri scappavano da Milano e assalivano l’ultimo treno che li avrebbe riportati a casa, dai propri affetti, sono ancora impresse nella mia mente…“.

L’artista ha sottolineato come stia provando a vivere una vita normale, ma in questi giorni è quasi impossibile: “Sento che è giusto condividere queste parole nuove con voi, scritte per voi, per me… per capire o per cercare almeno di farlo“.



Giuliano Sangiorgi

Il testo di Restiamo a casa

L’artista, mentre alcuni colleghi come Gabbani hanno deciso di proporre un live in streaming, ha quindi pubblicato attraverso un video dal vivo su Instagram il suo nuovo singolo, Restiamo a casa, ispirato proprio a questa strana situazione legata al Coronavirus.

E nel testo si spiega precisamente cosa si prova in questi giorni: “Sono ore, lunghe ore passate solo ad aspettare che qualcuno sappia dire qualcosa che faccia sperare, che questa maledetta storia sia sul punto di finire e insieme. Finalmente, noi domani torneremo a uscire, a incontrarci per le strade come un tempo in un locale, con un sogno e una birra in mano e una strana gioia, qui, nel cuore, che è difficile capire perché sembra sia normale“.

Il messaggio finale è un invito chiarissimo: “Ti giuro torneremo a fare l’amore… Per ora resta a casa qui con me. Per ora resta a casa. Fallo per te e per me, e per noi!“.

Questo il post: