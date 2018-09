Giorgio Mastrota lavora in televisione da oltre 30 anni e da circa la metà dice che è l’ultimo giorno d’offerta per vendere pentole e materassi.

Un lavoro che Giorgio Mastrota considera redditizio e che non vorrebbe mai perdere. Intervistato da Davide Maggio, il volto Mediaset ha infatti confessato che avrebbe problemi a partecipare ad un reality, perché lo terrebbe lontano troppo tempo dalle televendite.

“Se nella vita continuerò con le televendite? Beh, spero di sì. E’ un lavoro come un altro. E’ una pubblicità e la pubblicità è redditizia. Io sono semplicemente un testimonial dei materassi, l’ho fatto per tanti anni e quindi è un lavoro che fa guadagnare abbastanza bene. Mi hanno chiesto di partecipare a quasi tutti i reality. Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, quasi tutti. Pechino Express anche e la prima edizione quasi avevo accettato di farla con mia figlia, ma lei non aveva 18 anni ancora e c’è stato un problema. Sarebbe stato molto divertente, credo. Però ho sempre lavorato quindi non me ne volevo andare per due o tre mesi, sennò dopo mi trovavo un altro al mio posto e la cosa non mi avrebbe fatto piacere”.