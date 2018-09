Da Uomini e Donne ad Amici, per Giulia Latini il passo potrebbe essere breve.

Secondo quanto scritto da Il Vicolo Delle News, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini (nonché acerrima nemica di Soleil Sorge) lo scorso 30 agosto sarebbe stata vista sostenere un provino per il posto di allieva ballerina ad Amici.

“La soffiata ci arriva da un nostro talpino che l’ha beccata ai provini il 30 agosto – hanno scritto sul noto sito – non sappiamo se è passata o meno, speriamo di scoprirlo presto ma soprattutto di poterla veramente vedere in questa nuova veste“.

Vedremo Giulia Latini nella classe del prossimo anno?

Sarebbe un vero colpo trash.

Sono pronto.