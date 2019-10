Un videotape inedito dei Beatles è stato ritrovato in un cestino del pane in una casa del Galles: tutti i dettagli.

Immagina di essere alle prese con un trasloco, o con uno spoglio di una casa. D’un tratto, nel cestino del pane vedi qualcosa di particolare: un nastro, un videotape. Può capitare, può capitare a chiunque. Non fosse che quel nastro, quel videotape, è un videotape inedito dei Beatles.

Sembra un racconto surreale, ma è quanto accaduto realmente negli scorsi giorni in una casa del Galles. Il nastro rinvenuto, secondo Paul Fairweather delle Omega Auctions, è una “scoperta incredibile“. Ecco il motivo.

Beatles: un videotape inedito nel cestino del pane

I filmati registrati nel nastro sono tre, e verranno battuti all’asta nei prossimi giorni per 10mila sterline. Il più vecchio dei tre risale al 1965 e ci mostra un’intervista dei Beatles rilasciata in quell’anno a Cardiff.

Il secondo, di due anni più vecchio, mostra i Fab Four alle prese con Mahesh Yogi, il mistico indiano che aveva guidato in quegli anni i quattro musicisti dal punto di vista spirituale.

Il terzo e ultimo filmato vede invece John Lennon alle prese con una versione acustica del brano God, inserito poi dall’ex Fab Four nel suo primo album solista del 1970.

I Beatles tornano in classifica

Periodo d’oro per i grandi fan dei Beatles, che da poco si stanno godendo in questi giorni le celebrazioni per il 50esimo anniversario del capolavoro Abbey Road.

Un disco che, grazie all’ultima ristampa, è tornato nelle classifiche di tutto il mondo, addirittura al primo posto nel Regno Unito e sul podio in Italia. Insomma, la magia dei Fab Four continua a cinque decadi dal loro scioglimento. E la sensazione è che la forza della loro musica è tale che continuerà a stupire per sempre…