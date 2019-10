PER molti pazienti rappresenta il viatico per una buona morte. Così che quando il medico propone loro la terapia del dolore, si sentono spacciati: allora sono un malato terminale, pensano. In realtà – spiega Francesco Gungui, scrittore e autore di “Oltre la terapia. Viaggio nel cuore dell’Italia che soffre” (Giunti 2019) – si tratta di un timore spesso infondato. “In oncologia per esempio, ridurre il dolore serve soprattutto ad aiutare i malati ad affrontare al meglio la chemio o la radioterapia”, spiega Gungui, che ha girato la penisola alla ricerca di storie di medici, pazienti e caregiver impegnati, dall’una o dall’altra parte, nella battaglia contro questo scomodo compagno di vita. Dodici storie che fanno capire quanto ancora resta da fare per gestire al meglio questa condizione.

Obiettivo del progetto poi confluito nel libro, continua infatti lo scrittore, era proprio quello di raccontare i benefici della terapia del dolore senza paura e senza pregiudizi, attraverso le parole di chi, in prima persona o attraverso l’esperienza di un proprio caro, affronta la sofferenza per una condizione patologica, che si tratti di cancro, emicrania o depressione. Proprio per la sua diffusione e capillarità in diverse condizioni, il dolore rappresenta infatti non solo un problema clinico, ma anche un problema socio-economico rilevante: nel mondo più di quattro milioni di persone soffrono di dolore oncologico e in Italia più di 45.000 pazienti hanno un dolore oncologico grave.

“Incontrando tante persone negli ospedali e fuori, ho capito che nel nostro paese, anche grazie alla legge 38 del 15 marzo 2010, l’accesso dei malati alla terapia del dolore e alle cure palliative è garantito, e i medici sono generalmente ben consapevoli di tutte le armi che hanno a disposizione. Quello che ho riscontrato, invece, è una forte diffidenza da parte dei malati e dei loro familiari, e una mancanza di informazioni preziose che potrebbero invece dare loro il giusto sollievo e una nuova forza per combattere la loro battaglia contro la malattia che li ha colpiti”.

Nelle storie raccolte da Gungui emerge inoltre l’importanza dell’ascolto come parte integrante del percorso di cura. Solo se il medico è in grado di valutare con attenzione l’impatto del dolore sulla qualità di vita del paziente, attraverso un processo di comprensione e di empatia, può garantirgli una cura efficace e duratura nel tempo. “Dalle narrazioni dei pazienti emerge infatti anche un altro tema: quello della credibilità”, continua Gungui: il dolore è per sua natura impalpabile, invisibile e spesso difficile da descrivere. Così accade che i malati non riescano a raccontare al meglio la loro sofferenza, e i medici non abbiano tempo di ascoltare le loro storie. I dati dicono che questo sintomo invalidante è trattato adeguatamente solo nel 40% dei casi. E in un’analisi rivolta agli oncologi italiani è emerso che tre quarti di essi si sentono inadeguati nel gestire al meglio la terapia. Un’occasione perduta, insomma, che consente al dolore di proseguire indisturbato il suo percorso.