Mediaset Spagna e Mediaset Italia hanno sicuramente firmato un accordo segreto di scambio di trash perché altrimenti non si spiega. E se in questi ultimi anni ci siamo presi dalla Spagna Bosco Cobos, Aida Nizar e Ivan Gonzalez, loro hanno importato nel loro paese Elettra Lamborghini, Paola Caruso e… Fabio Colloricchio!

L’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi è infatti nel cast della prossima edizione di Supervivientes, la diciottesima, che in passato ha visto numerosi italiani partecipare: Carmen Russo, Valerio Pino, Paola Caruso ed altri famosi solo in Spagna come ad esempio Mario D’Amico, Elisa De Panicis e Tony Spina.

Fabio Colloricchio – attualmente single dopo la fine della storia con Nicole Mazzocato – è già partito per l’Honduras dove fra meno di una settimana debutterà come naufrago ufficiale.