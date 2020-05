Danni da traumi celebrali e stato vegetativo. Quando staccare la spina? Gli attuali protocolli previsti dal Coma Recovery Scale, in più studi hanno rivelato un margine di errore ampio, anche del 40%. Per questa ragione la dottoressa Anat Arzi, del dipartimento di Psicologia dell’Università di Cambridge e del Weizmann Institute of Science di Rehovot, in Israele, insieme a un team del Traumatic Brain Injury Rehabilitation dell’Ospedale di riabilitazione di Loewenstein guidato dal dottor Yaron Sacher, ha battuto un’altra strada che punta sull’olfatto.

I danni

“E’ l’unico senso che arriva direttamente al cervello, alla sua parte più remota, senza passare per il talamo che invece distribuisce gli altri sensi alle varie parti del cervello. E proprio i danni al talamo possono provocare disturbi di coscienza”, spiega il professor Roberto Piperno, primario della Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Maggiore di Bologna e direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris ”. Nello studio, appena pubblicato su Nature, i ricercatori affermano di riuscire a individuare prima i pazienti sono destinati a migliorare e a uscire dal coma.



La ricerca

Lo studio è stato realizzato su 43 pazienti con lesioni celebrali e in stato di incoscienza celebrale e seguiti per quattro anni. Erano ricoverati al Loewenstein Rehabilitation Hospital di Ra’anana, istituto pioniere al mondo degli studi sugli stati vegetativi. Sono stati sottoposti a un test dell’olfatto e tutti quelli che hanno reagito agli odori, hanno ottenuto dei miglioramenti e sono usciti dal coma. Chi presto, chi anche dopo tre anni ma il 100% di chi ha risposto ha superato lo stato di incoscienza.



Il cervello

Il test messo a punto da Arzi e Rehovot parte dal principio che il sistema olfattivo occupa la parte più antica del cervello, quella formatasi prima, e la sua integrità dimostra quanto è integro l’intero cervello. Così a seconda dell’intensità della risposta agli stimoli olfattivi, non solo si è in grado di determinare chi migliorerà ma anche di quanto e in quanto tempo. Un approccio che secondo il professor Piperno, “è assolutamente razionale, perché un test che esplora la via olfattiva permette di bypassare le stazioni danneggiate”. In più, questo test è definito dallo studio “semplice ed economico” e non richiede lo spostamento del paziente per eseguire esami diagnostici complessi.

Il test olfattivo

Il test olfattivo registra il cambiamento del flusso di aria all’interno del naso, in risposta a un odore. Un meccanismo che si verifica anche nelle persone sane, sia quando sono svegli, sia quando dormono. E questi flussi cambiano a seconda degli odori ma si possono dividere in due grandi gruppi, odori gradevoli che determinano flussi più lunghi e profondi e odori sgradevoli che al contrario prevedono flussi brevi e superficiali. Nell’esperimento, i ricercatori hanno sottoposto al naso dei 43 pazienti 10 vasetti contenenti odori gradevoli, sgradevoli e neutri e hanno misurato ogni volta la variazione del volume d’aria respirata in risposta ai diversi odori.





L’esperimento è stato ripetuto più volte per paziente, cambiando l’ordine degli odori. E dai risultati si è scoperto che tutti i pazienti che nonostante lo stato di incoscienza avevano risposo agli odori, nei gironi, settimane o mesi successivi, hanno ripreso conoscenza.

La sopravvivenza

Il test olfattivo ha previso anche (con una precisione del 92%) chi, una volta uscito dal coma, sarebbe sopravvissuto più di tre anni.

Previsione determinata grazie alla più precisa reattività aglio odori durante lo stato di incoscienza. Se questi sono i numeri, si tratta di un risultato sorprendente, conclude il professor Piperno “che a mio parere però, non deve sostituire la Coma Recovery Scale che con tutti i suoi limiti resta la migliore misura in assoluto in questo campo ma sicuramente la potrà integrare arricchendo così di molto le informazioni a disposizione”.







