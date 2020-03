Poter scoprire oltre 50 tipi di tumore con un solo test, grazie a un semplice prelievo di sangue. Non succederà domani ma forse dopodomani sì. A rendere la promessa della biopsia liquida per la diagnosi precoce del cancro sempre più concreta è un grande studio pubblicato oggi su Annals of Oncology, condotto da importanti centri negli Stati Uniti e nel Regno Unito – dal Dana Farber Cancer Institute di Boston al Francis Crick Institute di Londra – e guidato da US Oncology.

Accuratezza, sensibilità e falsi positivi

Sperimentato su quasi 6.700 persone (circa 2.500 pazienti con oltre 50 neoplasie diverse e 4.200 volontari sani), il test ha dimostrato una buona sensibilità, che varia da cancro a cancro e aumenta con lo stadio. Nei 12 tipi di cancro con la più alta mortalità (pancreas, vescica, intestino, stomaco, ano, esofaringe, testa-collo, fegato e dotto biliare, ovaio, linfoma e altri tumori dei globuli bianchi come il mieloma multiplo), la percentuale di casi individuati è stata in media del 67,3% per gli stadi precoci (39% nello stadio I; 69% nello stadio II; 83% nello stadio III). Dati notevoli perché parliamo di tumori per i quali oggi non esistono screening e che vengono spesso scoperti quando sono già metastatici (stadio IV). In generale, per tutti gli oltre 50 tumori considerati il tasso di diagnosi è stato quasi del 44% (stadio I: 18%; stadio II: 43%; stadio III: 81%).

Molto basso il tasso di falsi positivi, appena dello 0,7%, il che vuol dire che c’è stata una diagnosi errata in assenza di cancro per meno di una persona ogni cento. E molto alto, infine, il livello di accuratezza nell’identificare il tessuto di origine del tumore: il test lo ha indicato nel 96% dei campioni di sangue, e nel 93% dei casi era corretto.



Biopsia liquida



“La forza di questo studio sta nel grandissimo numero di pazienti coinvolti e nell’utilizzo di un metodo che lega le spie molecolari nel sangue con il tessuto di origine del tumore”, commenta a Repubblica Alberto Bardelli, Ordinario del Dipartimento di Oncologia all’Università di Torino e presidente della European Association for Cancer Research, tra i maggiori esperti di biopsia liquida nel tumore del colon. “Solo alcuni anni fa – prosegue – la biopsia liquida era un campo di ricerca del tutto accademico, che aveva l’obiettivo di comprendere i meccanismi con cui il cancro diventa resistente alla terapie. Oggi è usata nella pratica clinica per seguire l’evoluzione di tumori già diagnosticati, la risposta ai farmaci e il monitoraggio delle terapie; nei tumori del polmone, e in alcuni dei nostri trial clinici nei pazienti con metastasi al colon è usata anche per decidere quale terapia scegliere.

Non è ancora abbastanza matura, invece, per poter essere utilizzata per la diagnosi precoce. Ma, come mostra questo nuovo studio, la direzione è quella e ci stiamo avvicinando. Questo metodo è promettente perché non solo consente di associare la presenza di un tumore a un segnale nel sangue, ma anche perché è in grado di dirci in quale organo con più probabilità si trova la malattia. A colpire è soprattutto l’alta specificità”. Insomma, un conto è dire tumore sì o no, e un altro è poter dire esattamente dove si trova. Qualche difficoltà nel distinguere l’origine è stata riscontrata solo nei tumori associati all’infezione da HPV (Papillomavirus umano), come quelli della cervice, dell’ano e del tratto testa-collo.

Come funziona il nuovo test

Come gli altri tipi di biopsie liquide, anche questa si basa sulla presenza di Dna tumorale libero circolante (cioè molecole di Dna rilasciate dai tumori). Nella maggior parte dei casi, però, si cercano delle mutazioni che non sono cancro-specifiche. Il nuovo test, invece, analizza un cambiamento chimico, detto metilazione (che non modifica la sequenza delle “lettere” del Dna ma la sua struttura). Metilazioni “anomale”, infatti, cambiano l’espressione dei geni e possono contribuire allo sviluppo di un tumore. Per lo studio è stato usato uno dei più ampi database al mondo dei profili di metilazione esistenti, già associati ai diversi tipi di tumore, realizzato da una azienda di Menlo Park, in California, chiamata GRAIL. Il test utilizza un algoritmo di machine learning che, sulla base di questo database e grazie all’enorme capacità di calcolo oggi possibile (inimmaginabile solo qualche anno fa), ha imparato bene a riconoscere le anomalie.

I prossimi passi

“Siamo già molto vicini ma serve ancora uno sforzo per implementare il test nella pratica clinica”, dice Bardelli: “Per alcuni tumori, i pazienti su cui è stato sperimentato sono troppo pochi per poter valutare la sua reale efficacia. Inoltre, la sensibilità per gli stadi più precoci delle neoplasie non è ancora ottimale: arriviamo al massimo a 50-60% negli stadi I e II. Questo è atteso perché quando è piccolo il tumore libera poco Dna, sebbene alcuni ne rilasciano di più e altri di meno”. Bisognerà anche attendere un anno dalla fine della sperimentazione per essere certi dei dati e, nelle prossime sperimentazioni, dimostrare che l’applicazione del test riduce davvero la mortalità per cancro. “È evidente che siamo ancora lontani dall’ottenere una sensibilità e una efficacia sufficienti per sostituire i metodi di imaging come la colonoscopia o la mammografia. Ma – conclude – per la maggior parte delle neoplasie oggi non abbiamo screening disponibili e un test come questo potrebbe diventare in un prossimo futuro una valida opzione per la diagnosi precoce per i tumori con maggiore mortalità”.