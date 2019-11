A Ferrara la battaglia ai femminicidi comincia sui banchi di scuola, nelle aule che hanno visto crescere donne uccise dai mariti o alunni le cui madri sono state vittime di abusi da parte dei compagni. E si fa anche a ritmo di rap, con canzoni e solidarietà alle vittime, ai figli della violenza di genere.

L’Istituto tecnico Copernico-Carpeggiani attraverso il progetto pilota “The New Poets” ha infatti introdotto una nuova materia di insegnamento, incentrata sullo studio della violenza maschile, per prevenire, per educare le nuove generazioni al rispetto, al dialogo. La materia è un ponte tra le varie discipline ed è obbligatoria durante i cinque anni di studio per tutti i 1800 studenti, quasi tutti ragazzi.

Da questo esperimento è nata la canzone rap “Non è normale che sia normale”, in vendita da oggi su tutti gli store on line. “I guadagni saranno devoluti a favore all’associazione Il giardino, che li farà avere agli orfani del femminicidio” dice Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, ex ministro alle Pari opportunità che per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha voluto presentare la canzone e dare vita ad una raccolta fondi in favore di chi si è ritrovato doppiamente vittima della violenza di genere.

“Non è normale che sia normale”: gli studenti di un liceo vendono online un rap contro la violenza alle donne in riproduzione….

Il titolo della canzone si ispira poi proprio alla campagna organizzata dalla vicepresidente della Camera, “Non è normale che sia normale”, che sui social l’anno scorso ha avuto 210.000 condivisioni, 2.100.000 like e 23.000.000 di visualizzazioni..



“Il messaggio che abbiamo veicolato con forza un anno fa dalla Camera dei deputati ha ispirato il lavoro delle studentesse e degli studenti del Copernico-Carpeggiani di Ferrara”, dice Mara Carfagna “ora però dobbiamo fare di più, aiutando concretamente gli orfani di femminicidio, bambine e bambini che hanno visto morire la madre per mano del padre, e le famiglie affidatarie che con amore si prendono cura di loro. Possiamo farlo concretamente acquistando “Non è normale che sia normale”, che è disponibile su tutti gli store online, e dimostrando agli orfani e alle famiglie che non sono soli, anzi che tutta l’Italia è con loro”.



Un’iniziativa che ricorda come non sono bastate tre leggi approvate dal Parlamento a garantire un sostegno finanziario agli orfani delle vittime di femminicidio e alle famiglie affidatarie, che si prendono cura di loro. Da oltre un anno e mezzo, infatti, manca il regolamento attuativo necessario per sbloccare i fondi già stanziati per gli anni 2018, 2019 e 2020. I soldi ci sono, ma per i ritardi del Ministero dell’Economia rimangono nel cassetto, tre governi e un nulla di fatto.

Successivamente, la Carfagna ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio 2019 per istituire un fondo aggiuntivo di dieci milioni di euro, destinato al sostegno e all’aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie. Il governo ha previsto tre milioni di euro, elevati poi dalla legge sul Codice rosso, approvata a luglio, a 5 milioni di euro. Ma ancora fermi. Mai arrivate nelle case di chi ha bisogno, di chi ha perso una madre, ha il padre il carcere. Di chi ha visto la figlia morire e cresce a fatica i nipoti con la pensione.

rep





“Non è normale che sia normale è solo l’ultima opera dei ragazzi che in classe da anni discutono con i loro docenti. Dalla rima volta in cui iò professore per trovare un argomento che stesse a cuore ai ragazzi chiese: “Che cosa vi fa arrabbiare di più?”. Un alunno risponse: “Prof, io mi arrabbio quando mi chiamano marocchino…”. Così nasce “La nostra rivolta. La Poesia sfida il razzismo“. Poi una seconda nel 2015viene dedicata al bullismo, l’anno scorso la canzone: “Capaci. La Poesia sfida la mafia”. Nel 2018 la classe IV B dell’I.P.S.I.A. “Ercole I d’Este” di Ferrara, racconta in musica “Le parole ballano. Musica e Poesia raccontano la dislessia”. Nell’ a.s. 2015-2016, il testo è stato ispirato dalle vicende biografiche di due alunni con D.S.A.; è stato realizzato un video animato sulla base della suddetta canzone, che sarà pubblicato sui canali ufficiali del progetto e dell’I.I.S. Copernico-Carpeggiani, dopo il convegno di promozione che si terrà a Ferrara.



5^ canzone: “Non è normale che sia normale. La Poesia sfida il femminicidio”. Nell’a.s. 2018-2019, lo scopo dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare gli studenti sul gravissimo problema della violenza sulle donne, nell’ambito dell’attività di Cittadinanza e Costituzione. Il 25 novembre 2019 a Ferrara si terrà un convegno che riprenderà i temi della campagna “Non è normale che sia normale”, che ha ispirato il brano.





Fonte