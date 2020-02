ROMA. Un adulto su 4 e un ragazzo su cinque rischiano di essere vittime di abusi a scuola, in oratorio, in parrocchia e presso una struttura sportiva. Ma i rischi aumentano sul luogo virtuale: Internet è a rischio per circa 8 adulti e 7 ragazzi su 10. Sono i risultati di una indagine “Minori e percezione dei rischi” realizzata da Ipsos per Save the Children. E a mancare è una figura di riferimento a cui i minori soprattutto possano affidarsi.

Sul banco degli accusati anche la scuola per il suo basso grado di empatia. “Deve far riflettere la mancanza di punti di riferimento all’interno della scuola” visto che “solo il 5% dei ragazzi vedrebbe negli insegnanti un punto di riferimento e solo il 2% si rivolgerebbe agli altri referenti scolastici (psicologo, preside)” dopo aver subito un’esperienza negativa, come un abuso o un maltrattamento. Secondo il sondaggio, bambini e ragazzi si fidano soprattutto di famiglia e coetanei: più della metà dei ragazzi (59%) preferirebbe rivolgersi ai propri genitori, mentre il 16% ne parlerebbe con gli amici. Davanti al racconto da parte dei figli di un abuso o maltrattamento, la quasi totalità dei genitori intervistati ne parlerebbe con qualcuno (98%), nel 29% dei casi andrebbe da carabinieri o polizia, nel 24% ne parlerebbero con i propri familiari e nel 21% si rivolgerebbero al preside o agli insegnanti. Il 12% dei ragazzi e il 10% degli adulti ritiene che l’insegnante, nella maggior parte dei casi, mira a salvaguardare la scuola o se stessi. I ragazzi intervistati mostrano senso di responsabilità: ben il 94% afferma che se fosse a conoscenza di un comportamento inappropriato nei confronti di un loro amico, sicuramente ne parlerebbe con qualcuno. 1 ragazzo su 20 (1 su 10 in Veneto e nel Lazio) preferirebbe restare in silenzio.

Save the Children propone il Manifesto “10 in condotta!”, cioè l’adozione di un codice per la formazione di tutto il personale che opera con i bambini e l’ individuazione di una figura che gestisca le segnalazioni alla informazione dei minori e delle famiglie. “Non possiamo occuparcene solo quando i casi esplodono in tutta la loro gravità – afferma Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children -. L’adozione di un sistema di tutela con regole di comportamento, chiare procedure di segnalazione, individuazione delle figure responsabili, per prevenire abusi e maltrattamenti ai danni di minori dovrebbe essere un requisito essenziale per tutti i servizi. Nonostante sia cresciuta negli anni una sensibilità attorno al tema – commenta, ancora oggi chi dovrebbe cogliere i segnali di rischio spesso non è in grado di sapere come e a chi rivolgersi e troppi allarmi restano inascoltati. Chiediamo alle istituzioni, nazionali e locali, che i sistemi di accreditamento e le procedure di affidamento di servizi educativi e ricreativi considerino l’attivazione di un sistema di tutela come requisito essenziale in tutti i servizi educativi e ricreativi. Ogni scuola diventi uno spazio di ascolto e di protezione per ogni bambino e bambina”.







