L’emergenza coronavirus e le esigenze di distanziamento sociale sono arrivate anche a ‘Palazzo Palladini’. Il set di ‘Un posto al sostoalsoleole’ è infatti temporaneamente chiuso e riprenderà la sua attività appena possibile, nel rispetto delle norme a tutela di attori, troupe e redazione. Nell’attesa, per continuare a far compagnia al suo affezionato pubblico, la messa in onda proseguirà con le repliche della sedicesima serie, già trasmessa a marzo del 2012. Avremo modo di rivivere la nascita della storia d’amore tra Serena e Filippo, che nella stagione attuale stanno vivendo una crisi molto seria. Potremo apprezzare alcuni protagonisti che non vediamo da tempo, Cristiana Dell’Anna nel doppio ruolo delle gemelle Micaela e Manuela Cirillo, Michele Cesari che interpreta Tommaso Sartori e Cristiana D’Alberto nei panni di Greta Fournier. Renderemo omaggio ad alcuni attori che purtroppo sono venuti a mancare, nelle prime puntate saranno in onda Antonio Pennarella nei panni del boss Vintariello e Regina Senatore, l’amatissima Mamma Lucia.

