Un pappagallo gigante per Enzo Tortora

DCIM100MEDIADJI_0070.JPG

Un pappagallo di 25.000 metri quadrati per ricordare Enzo Tortora. E’ l’opera di Dario Gambarin, il pittore italiano con una ricca esperienza nel campo della land art, realizzata in un campo in provincia di Verona. Il Pappagallo era infatti simbolo della trasmissione ‘Portobello’, andata in onda in diretta sulla Rete 2, poi Rai 2, dal 1977 al 1983 e poi di nuovo per un breve periodo nel 1987, condotta appunto da Tortora. Gambarin ha dunque voluto rendere omaggio a Tortora, scomparso nel 1988 a soli 59 anni. L’opera, con sotto la scritta “A Enzo Tortora” è stata realizzata in vista del prossimo ritorno del format ‘Portobello’ su Rai 1, con la conduzione di Antonella Clerici. L’arruffato pennuto misura circa 140 metri, si trova a Castagnaro (Provincia di Verona) ed è stato realizzato con trattore aratro ed erpice rotante a mano libera, senza aver tracciato in precedenza alcun segno, su di un campo di mais trebbiato.