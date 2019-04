Tutte le batterie, prima o poi, si consumano

OGGI milioni di persone in tutto il mondo affidano la propria vita a un pacemaker. Un piccolo dispositivo impiantabile che aiuta il cuore a mantenere il giusto ritmo, in caso sia a rischio a causa di malattie o disturbi cardiaci. I modelli attuali sono alimentati a batteria, ma in futuro potrebbero fare a meno anche di quest’ultima, piccola, scocciatura. È la promessa che arriva da uno studio appena pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori del Georgia Institute of Technology: un pacemaker senza batteria che, un po’ come un orologio automatico, raccoglie l’energia necessaria al suo funzionamento dai nostri movimenti. O più specificamente, in questo caso, dagli stessi battiti del cuore che aiuta a regolare.

Perché i ricercatori americani sognano una soluzione alternativa all’utilizzo delle batterie? È presto detto: nonostante i progressi della tecnologia si tratta ancora di componenti ingombranti e con una durata limitata. Nel caso dei pacemaker si parla di 5, 10, massimo 15 anni prima che la batteria si scarichi definitivamente, e il paziente sia costretto a sottoporsi a un nuovo intervento che, seppur meno invasivo di quello con cui viene inserito inizialmente il dispositivo, non è comunque privo di insidie e fastidi. Al Georgia Institute of Technology non sono i soli a cercare una soluzione, ma il dispositivo appena presentato su Nature è probabilmente quello allo stato più avanzato di sviluppo.

Energia per sfregamento

Per produrre l’energia necessaria al suo funzionamento, il pacemaker sfrutta un cosiddetto “nanogeneratore triboelettrico”: una tecnologia basata sulla possibilità di generare elettricità strofinando tra loro materiali differenti. Qualcosa di simile a quanto avviene quando carichiamo di elettricità statica un oggetto strofinandolo tra le mani. Nel caso del pacemaker, ogni battito cardiaco provoca lo sfregamento tra due pellicole sottilissime impiantate attorno all’organo, e produce una piccola quantità di energia elettrica, sufficiente però per rispondere a tutti i bisogni energetici del pacemaker.

L’esperimento

Nel loro studio, i ricercatori hanno sperimentato il dispositivo impiantandolo su un cuore di maiale, dimostrando che allo stato attuale è già in grado di alimentarsi autonomamente, con precisione ed efficienza sufficienti a correggere un’aritmia sinusale di cui soffriva l’animale. Nonostante il successo, sono gli stessi ricercatori a ricordare che è presto per cantare vittoria. Serviranno probabilmente anni di lavoro per arrivare a sperimentare questa tecnologia sugli esseri umani. E bisognerà riuscire a ottimizzare notevolmente la procedura, perché attualmente il dispositivo deve essere impiantato con un intervento a cuore aperto, ben più invasivo e rischioso di quelli utilizzati per inserire un normale pacemaker. Migliorando la tecnologia, o magari spostando l’unità che produce elettricità su qualche altro muscolo del corpo, meno essenziale e protetto del cuore, i ricercatori sono comunque sicuri che la loro invenzione si rivelerà all’altezza delle aspettative, e in futuro alimenterà una nuova generazione di dispositivi bioelettronici “simbiotici”, perfettamente integrati con l’organismo umano, e capaci di generano da sé l’energia di cui hanno bisogno.