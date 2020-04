Zucchero e Bono, Canta la vita: il nuovo brano del bluesman emiliano per la Giornata Mondiale della Terra.

Zucchero e Bono uniscono le proprie voci per la Giornata mondiale della Terra. I due cantanti hanno pubblicato il brano inedito Canta la vita, versione italiana di Let Your Love Be Know, il pezzo pubblicato da Bono alcuni giorni fa e dedicato al personale medico del mondo intero impegnato nella lotta al Coronavirus.

Un piccolo grande regalo di Sugar e del leader degli U2 ai propri fan in occasione del 50esimo anniversario dell’Earth Day.

Zucchero e Bono: Canta la vita

Il nuovo brano di Fornaciari e Bono è stato presentato il 22 aprile, per li 50esimo anniversario dell’Earth Day, in piazza del Colosseo a Roma.

Parlando di questa nuova canzone, l’artista emiliano ha dichiarato in un’intervista a Il Messaggero: “Quando ho sentito Bono eravamo entrambi molto scossi dalla drammaticità del momento che il Nord Italia stava vivendo. Però quello che ci ha colpito è stata la reazione delle persone, vederle e sentirle sui balconi cantare“.

Da qui è nata l’idea di unire le forze per mostrare come il canto sia una delle più grandi forme di resistenza in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo.



Zucchero

Zucchero presenta Canta la vita

L’esibizione di Sugar per presentare questo nuovo brano è parte integrante della maratona di RaiPlay del 22 aprile, battezzata #OnePeopleOnePlanet, per la Giornata mondiale delal Terra. La diretta verrà trasmessa e anche dal sito onepeopleoneplanet.it.

Nel corso della sua intervista, Fornaciari ha spiegato anche come è nata questa nuova canzone: “Bono ha postato il suo brano online, l’ho chiamato per complimentarmi e mi ha chiesto di farne una versione italiana“.

E a quanto pare al cantante degli U2 la versione di Zucchero è piaciuta tantissimo. Non a caso ha voluto prendervi parte con dei cori e con una parte sul finale. Conclude il bluesman emiliano: “Lui è fantastico, scrive parole poetiche ma si esprime da ragazzo di strada. Fra noi c’è magia“.