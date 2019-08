Morgan, Cantautoradio: tutte le informazioni sul nuovo programma dell’ex Bluvertigo su Radio 2.

Morgan riparte dalla radio. Dopo la lunga telenovela, peraltro non ancora risolta, dello sfratto dalla sua casa di Monza, l’artista ha trovato un accordo con la Rai per un nuovo programma, stavolta radiofonico, su Radio2.

Niente nuova musica, dunque, per l’ex Bluvertigo, ma un nuovo format dedicato a chi ama la musica, come riferito da Rockol. Ecco di cosa si tratta.

Morgan, Cantautoradio: il nuovo programma su Radio 2

Già tornato a essere un uomo Rai negli ultimi mesi con gli speciali televisivi dedicati a Freddie Mercury, David Bowie e, soprattutto, con l’avventura da coach a The Voice of Italy, l’ex frontman dei Bluvertigo stavolta si trasforma in speaker.

Il nuovo programma di Radio2 andrà in onda dal 14 settembre in una fascia oraria ancora da definire. All’interno di questo spazio, l’artista racconterà la storia della canzone italiana soffermandosi su alcuni dei suoi più importanti esponenti.

Un programma che sarà totalmente una sua creatura, visto che lo condurrà e ne sarà anche autore. Sono inoltre previste ospitate di artisti che possano attirare generazioni differenti.

Morgan

Morgan e la casa di Monza

E intanto prosegue la sua battaglia per riavere la casa-museo di Monza. L’artista pochi giorni fa, ospite al Cenacolo Artom, ha affermato che gli artisti vanno trattati bene da vivi, non beatificati da morti.

Quindi ha aggiunto: “Se lanciassi un appello forse mi darebbero anche una casa più grande e più bella, ma io rivoglio il mio nido, quella che è la depositaria della mia storia artistica“.

Non ci sono dunque novità, solo un’ennesima dimostrazione di quanto l’ex Bluvertigo tenga alla dimora cui ha legato la parte migliore della sua vita. Riuscirà a riappropriarsene nei prossimi mesi o sarà destinato ad accettare una nuova soluzione e a ricostruirsi un nido?

In attesa di scoprirlo, ci riascoltiamo Amore assurdo: