La produzione iniziata a Roma

E’ in arrivo un nuovo kit diagnostico per il Covid-19, più veloce, preciso ed economico rispetto a quello utilizzato attualmente in tutti i laboratori del mondo, sviluppato in Israele e prodotto a Roma. L’idea è di mettere in commercio anche un kit domestico per poter eseguire l’esame senza intasare le strutture sanitarie, probabilmente destinato soprattutto al mercato Usa dove proprio in questi giorni molti cittadini che hanno effettuato il test si sono visti recapitare conti da oltre 1.000 dollari. Ad annunciare il nuovo kit, che questa settimana dovrebbe ricevere il marchio europeo di dispositivo medico CE, è in un comunicato ufficiale la società israeliana BATM Advanced Communications Ltd di Hod Hasharon, quotata alle borse di Londra e Tel Aviv.

L’azienda precisa che “il gruppo ha iniziato la produzione del kit nella sua struttura Adaltis a Roma” e che sta “lavorando con istituti accademici e di ricerca, principalmente in Europa, per sviluppare il kit e proporlo a un prezzo adeguato per la produzione su larga scala” seguendo “tutte le raccomandazioni del Centers for Disease Control and Prevention”. Zvi Marom, fondatore nel 1992 del gruppo biotecnologico che oggi conta circa 1.000 addetti tra ingegneri e scienziati, e attualmente CEO della società in un’intervista al Jerusalem Post ha illustrato i dettagli del nuovo kit che ha un costo molto basso di solo 1 NIS (circa 26 centesimi di euro) per test, pari a un quarto dell’attuale costo tampone che si aggira intorno all’euro. Più importante ancora del costo è l’assicurazione della quasi eliminazione dei falsi positivi e la maggiore velocità del risultato. “Abbiamo ricevuto notizie sul virus dai nostri colleghi cinesi ricevendo da loro la sequenza del virus” ha spiegato Marom, “e abbiamo capito che si trattava di un cugino della SARS e delle malattie MERS”. Così, continua, “abbiamo preso ciò che avevamo nelle nostre ricerche sulla SARS e MERS e abbiamo aggiunto loro il COVID-19 e ne abbiamo sviluppato uno nuovo kit solo per queste tre malattie che possono essere utilizzate con le attrezzature ospedaliere esistenti”.

Un kit domestico

La divisione biomedicale della BATM parte in vantaggio perché da anni ha deciso di specializzarsi sulla diagnostica delle malattie infettive, un settore spesso considerato di secondo piano dalle Big Pharma, ha spiegato Marom che invece ritiene che “virus, batteri, funghi sono ancora i killer più fatali sulla faccia della terra”. Per il Ceo della società israeliana, per il COVID-19 “la diagnosi sarà un problema importante, non perché questo sia un virus molto pericoloso ma perché si diffonde molto rapidamente”. E per questo ha prospettato che la sua azienda avrebbe anche la possibilità di mettere presto in commercio anche un kit domestico per eseguire in casa il test per il nuovo Coronavirus, almeno come primo screening, senza intasare le strutture sanitarie già in emergenza. Su questa possibilità però non c’è ancora nulla di ufficiale ma solo discussioni interne in corso. Intanto all’annuncio del kit, le azioni dell’azienda israeliana hanno registrato un balzo superiore al 20% alla London Stock Exchange.