GRETA Thunberg, l’attivista contro i cambiamenti climatici, compirà 18 anni il prossimo anno e diventerà anche lei un’adulta con, un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento che riguarda circa l’1% della popolazione e che può passare a lungo sotto silenzio, arrivando alla diagnosi molto più tardi di altre forme di autismo. Greta stessa lo ha scoperto a 13 anni. Altri, come la scrittrice Susanna Tamaro, dopo i 40 anni; altri ancora ci convivono tutta la vita senza saperlo, ma soffrendo delle proprie difficoltà emotive, del sentirsi diversi e incapaci di stabilire relazioni con gli altri. Accade lo stesso a chi ha il disturbo da deficit di attenzione e iperattività o Adhd: in Italia si stima che riguardi il 2% della popolazione, circa un milione di adulti, ma ne è consapevole meno di uno su 5. In tutto, fra Asperger e Adhd, sono circa 1,5 milioni le persone con la vita ‘in salita’, ma solo 300 mila possono contare su diagnosi e cure.

E’ il quadro tracciato oggi a Milano, in occasione dell’apertura del XXI Congresso nazionale della Società italiana di NeuroPsicoFarmacologia, in programma fino a venerdì 31 gennaio. Per gli esperti il primo passo è arrivare velocemente alla diagnosi corretta. Questo è possibile – spiegano – attraverso la collaborazione tra neuropsichiatri infantili e psichiatri che, infatti, inaugureranno un network nazionale per promuovere la ricerca nel settore e, in collaborazione con le associazioni di pazienti e familiari dei pazienti, per realizzare campagne informative nazionali in modo da diffondere la consapevolezza della necessità di occuparsi delle persone con Adhd, Asperger e altre patologie del neurosviluppo durante tutto l’arco della loro esistenza, dall’infanzia all’età adulta.

L’annuncio sarà dato al Congresso milanese e si farà il punto sulle possibili strategie di trattamento, indicando le ‘bandierine rosse’ che possono essere spia di un disturbo del neurosviluppo in età adulta. Riconoscerle è indispensabile per evitare sofferenze e difficoltà. Il costo sociale di queste condizioni è alto: si stima che soltanto negli Stati Uniti per la sola Adhd negli adulti oscilli fra i 140 e i 260 miliardi di dollari fra spese sanitarie e mancata produttività. La presenza della patologia, inoltre, favorisce la comparsa di altri disturbi come depressione (40% dei casi), disturbi d’ansia (35%) e abuso di sostanze (10%).

“I disturbi del neurosviluppo si manifestano di solito nell’infanzia, spesso in concomitanza fra loro, con deficit che possono influenzare il benessere anche in età adulta perché favoriscono la comparsa di altre malattie psichiche e compromettono il funzionamento sociale e lavorativo – spiega Claudio Mencacci, co-presidente della Società italiana di NeuroPsicoFarmacologia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute mentale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano – Purtroppo, non sono rari i casi senza diagnosi fino a ben oltre i 18 anni: nell’adulto l’Adhd e l’Asperger possono essere ‘mascherati’ da altre condizioni psicopatologiche che spesso compaiono proprio perché le strategie di adattamento ai contesti risultano spesso insufficienti a un buon funzionamento nel lavoro, nello studio, nelle relazioni, di fatto esponendo il paziente a continui stress e micro-traumi”.

Così, ragiona l’esperto, “nel nostro Paese è stato stimato per esempio che picchi di Adhd siano presenti nel 25-30% dei pazienti con dipendenze e disturbi alimentari. Il primo passo per arrivare alla diagnosi è riconoscere i ‘campanelli d’allarmè dei disturbi del neurosviluppo nell’adulto”.

Segni tipici dell’Adhd nell’adulto sono per esempio “la disorganizzazione e l’incapacità di darsi delle priorità, pianificare o focalizzarsi su un compito, la scarsa capacità di gestione del proprio tempo o di portare a termine gli obiettivi, tratti come l’impulsività, la scarsa tolleranza alle frustrazioni, gli sbalzi d’umore frequenti e la difficoltà nel gestire gli stress“, elenca Matteo Balestrieri, co-presidente della Società italiana di NeuroPsicoFarmacologia e direttore della Clinica psichiatrica dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di Udine. “Le persone con sindrome di Asperger – continua – hanno tipicamente scarse capacità di interazione sociale, sono spesso chiuse in un loro mondo e hanno difficoltà di comunicazione con gli altri, hanno una bassa autostima, interessi limitati e a tratti ossessivi, con un grande bisogno di routine fisse”.

In entrambi i disturbi, avverte lo specialista, “i pazienti che arrivano all’età adulta senza diagnosi possono non sospettare il loro problema, ma semplicemente trovare molto faticosa la vita e le sfide di tutti i giorni. Anche per questo molti non chiedono aiuto e la diagnosi arriva magari dopo aver identificato altre malattie. Il 16% dei pazienti con altri disturbi mentali ha un Adhd non diagnosticato”. Diversamente da quanto accade nei bambini, aggiunge Mencacci, “negli adulti i farmaci sono la prima scelta, sebbene affiancati da interventi cognitivi, psicologici ed eventualmente interventi di coaching”.

Per l’Adhd, prosegue, “il farmaco più utilizzato è il metilfenidato, che tuttavia nel nostro Paese può essere prescritto dopo i 18 anni solo se si è già in trattamento prima del compimento della maggiore età: questo ne limita fortemente l’impiego. In Italia l’unico farmaco approvato per l’adulto con Adhd è atomoxetina, farmaco che porta il 60-70% dei pazienti a una remissione del disturbo agendo prevalentemente sulla corteccia frontale. Al di fuori della loro indicazione clinica possono essere impiegati anche gli inibitori della ricaptazione di serotonina e noradrenalina, clonidina, bupropione, modafinil e così via, da valutare però caso per caso. E si stanno sempre più sviluppando terapie digitali che possano supportare i pazienti nella gestione dei sintomi, come App e software che aiutano a restare organizzati, a porsi degli obiettivi e a ridurre le distrazioni”.

Nonostante le possibilità terapeutiche, si stima che ancora oggi appena il 10% degli adulti con Adhd venga curato. “Negli adulti con Asperger – conclude Balestrieri – le comorbidità psichiatriche sono molto frequenti: depressione, ansia, disturbo ossessivo-compulsivo e disturbo bipolare sono comuni, per cui la terapia deve spesso intervenire sia sulle altre patologie, sia sui sintomi tipici dell’Asperger. L’irritabilità e i disturbi del comportamento possono essere gestiti con antipsicotici come risperidone e aripiprazolo, ma non esistono farmaci specifici per migliorare gli aspetti emotivi: sono in sperimentazione molti principi attivi, per esempio farmaci che agiscono sulla vasopressina e sembrano poter migliorare le capacità di empatia. Anche per l’Asperger sono allo studio terapie digitali, mirate a facilitare il riconoscimento degli stati emotivi altrui e a migliorare l’efficacia degli interventi psicologici, che restano importanti per consentire ai pazienti un miglior funzionamento sociale”.