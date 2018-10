CAMBIARE lo stile di vita fin da piccoli, insegnando già a partire dalla scuola materna la corretta alimentazione e l’importanza dell’attività fisica. È questa la strategia che porta avanti il progetto “Crescerefelix”, avviato nel 2009 dalla Asl di Benevento in tutta la Provincia per combattere l’obesità e il sovrappeso nei bambini e nei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni.

• L’EDUCAZIONE ALIMENTARE TRA I BANCHI DI SCUOLA

La prevenzione dell’obesità infantile rappresenta uno dei pilastri di questo ambizioso lavoro che, grazie all’educazione nelle scuole, inizia a dare i suoi primi frutti: nei luoghi interessati da questo progetto, infatti, i bambini obesi e in sovrappeso sono diminuiti in 8 anni rispettivamente del 2% e del 7%. E questa è soltanto una delle 60 buone pratiche in sanità che saranno presentate durante la prima Convention del management della sanità italiana, organizzata dalla Federazione di Asl e ospedali (Fiaso), a Roma dal 7 al 9 novembre. Di strada da fare nella lotta a questo problema di sanità pubblica ce n’è ancora tanta, ma questa iniziativa rappresenta una tappa importante in questo percorso.



“Ogni anno, grazie a questo progetto, riusciamo a raggiungere oltre 3500 bambini – spiega Ersilia Palombi, responsabile del progetto – coprendo circa il 70% delle scuole nel territorio della provincia di Benevento. Si tratta di lezioni di circa un’ora a settimana rivolte ai bambini e ai ragazzi durante l’orario scolastico in cui i docenti da noi formati affrontano tematiche relative alla corretta alimentazione: dai nutrienti più importanti nella dieta alla conoscenza della piramide alimentare, fino a parlare dei pericoli nascosti nell’uso eccessivo del sale a tavola. In base all’età degli studenti affrontiamo questi temi attraverso l’utilizzo di filmati, di power point, lezioni più o meno interattive, e qualche volta si “impara” sul campo, con gite tematiche, come ad esempio la visita alla salina di Margherita di Savoia, in Puglia, per far conoscere ai bambini come viene prodotto il sale”.

• L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITÀ MOTORIA

Ma per il progetto “Crescerefelix” ha molta importanza anche la ginnastica che, in queste scuole, non si limita alle ore di educazione motoria: il movimento è la “pillola” quotidiana che aiuta a prevenire l’obesità. Ogni

giorno, dopo la mensa, le classi fruitrici di questo lavoro escono dalla scuola e vanno a spasso nei pressi dell’edificio scolastico o si immergono nel verde, nei percorsi naturali locali, spesso accompagnati dai professionisti del Club Alpino Italiano (Cai), per percorrere quel “Miglio al giorno” – circa 1,6 km di passeggiata – che fa bene alla salute.

SE IL BAMBINO È OBESO

“Oltre alla prevenzione, abbiamo inoltre cercato di fornire un servizio pratico e utile per il bambino obeso, per il quale c’è bisogno di intervenire. Così qualche anno fa si è partiti aprendo un primo ambulatorio a Benevento, a cui ne sono seguiti altri 5 nel 2017 in altrettanti distretti sanitari della provincia, dove oltre ai pediatri lavorano anche psicologi e nutrizionisti. Il pediatra – conclude Palombi – fa un primo inquadramento e poi si aggiunge il lavoro dello psicologo e della nutrizionista anche con incontri e laboratori con le mamme. Non si dà una dieta, ma si lavora per far cambiare stile di vita al bambino e a tutta la famiglia. Per questo si punta molto anche sull’attività fisica e giornate nel verde per farli muovere. Solo nell’ultimo anno sono stati visitati 100 bambini, e si iniziano a vedere i risultati”.