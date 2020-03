Un medico di Varese suona Don’t Stop Me Now dei Queen in ospedale: la sua esibizione commuove tutti e diventa virale sul web.

In questo tremendo periodo di emergenza Coronavirus, la musica sta avendo un ruolo fondamentale: allevia i nostri dolori e ci dà la forza di affrontare le difficoltà. Ne sono testimonianza non solo le esibizioni degli artisti da casa, ma anche quelle improvvisate di alcuni medici sul posto di lavoro. Virale è ad esempio diventato il video di un medico di Varese che ha suonato Don’t Stop Me Now dei Queen al pianoforte.

Una performance dedicata ai pazienti, che devono continuare a combattere per la propria vita, e che ha commosso non solo i presenti, ma l’intero popolo del web.

Un medico di Varese suona i Queen in ospedale: il video

Se in Inghilterra alcuni medici hanno commosso il manager del Liverpool, Jurgen Klopp, intonando in ospedale You’ll Never Walk Alone, in Italia un medico dell’Ospedale Circolo di Varese a fine turno si è seduto al pianoforte e ha dedicato ai propri pazienti Don’t Stop Me Now dei Queen.

Una performance da brividi che ha commosso l’Italia intera, regalando una nuova speranza a tutti. Questo il video con la sua esibizione:

Don’t Stop Me Now: un inno dei Queen

Tra i brani della discografia dei Queen, Don’t Stop Me Now è uno dei più iconici. Un invito a vivere il presente, senza mai fermarsi, perché quel che sarà nel domani lo scopriremo solo andando avanti.

Proprio per questo Christian Mongiardi, il medico-musicista, ha scelto questo brano per regalare una gioia ai propri pazienti. Inizialmente, tra l’altro, il medico non avrebbe voluto pubblicare sui social la sua performance, ma è stato convinto dal primario Francesco Dentali.

Secondo quest’ultimo, infatti, il suo gesto sarebbe diventato simbolico e importante per chiunque sta in questi giorni combattendo contro il Covid-19. E in effetti così è stato.