Francesca De André questa volta l’ha fatta grossa e l’ultima lite con Mila Suarez al grido di “scimmia, fai schifo” le è costata un ammonimento da parte di un noto brand d’abbigliamento, che la gieffina aveva orgogliosamente sfoggiato in prima serata.

“❌❌ A seguito di segnalazioni ci teniamo a precisare che tutto il team di ALVIERO RODRIGUEZ si dissocia dai comportamenti della Signora Francesca De Andrè. ❌❌

Siamo stati felici di ringraziarla, pubblicando un video che la ritrae con un nostro completo come facciamo con le persone che scelgono di acquistare articoli del nostro brand.

Da sempre utilizziamo la comunicazione come strumento principale per combattere razzismi ed ogni tipo di diversità.

Crediamo fortemente nei giudizi costruttivi e non negli insulti gratuiti”