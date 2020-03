Mina compie 80 anni: un libro in arrivo per celebrare la storia e la magnificenza della grande Tigre di Cremona.

La grande Mina compie 80 anni. Cifra tonda per la voce che ha rappresentato maggiormente la storia italiana negli ultimi sessanta anni di musica.

E per festeggiare questo traguardo straordinario, sta per arrivare in libreria un libro speciale, Mina, edito da Rizzoli. Ecco i dettagli su questo nuovo volume.

Mina: un libro per gli 80 anni

Fotografie, alcune d’autore, altre rubate ai suoi momenti più intimi, e poi disegni e interviste d’epoca firmate da alcuni dei nomi più importanti del nostro giornalismo, come Giorgio Bocca, Oriana Fallaci e Gianni Clerici.

Un ritratto davvero unico per celebrare la carriera artistica ma anche la vita di una delle personalità più importanti della storia italiana del Novecento e oltre.



Curato da Mauro Balletti, il volume racconta la Tigre di Cremona sotto tutti i punti di vista: non solo il suo rapporto con la musica, ma anche quello con la moda e la televisione.

Un riassunto totalizzante di chi è stata e chi è ancora Mina, una cantante unica nel suo genere, una donna eccezionale, un personaggio che probabilmente nessuno riuscirà mai a imitare o a eguagliare anche in futuro.

Nel mondo dello spettacolo e dell’apparenza sopra tutte le cose, chi potrebbe mai infatti riuscire a rimanere sulla cresta dell’onda nascondendosi dagli occhi indiscreti per decenni e decenni? Obiettivamente nessuno. E già solo questo rende la signora Mazzini un caso più unico che raro nella storia della musica occidentale.

E allora aspettiamo con ansia l’uscita di questo libro e ci uniamo agli auguri per la Signora della nostra canzone. Di seguito il video di Amor mio:

