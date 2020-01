– “Qui a Wuhan non c’è grande allarme. Ho l’impressione che la preoccupazione sia più alta fuori dalla Cina”., 46 anni, originario di Vicenza, responsabile vendite per un’azienda italiana, vive dal 2006 nella capitale dello Hubei, ha una moglie cinese e due bimbi piccoli. La sua casa è a poche centinaia di metri dal mercato del pesce dove tutto è iniziato. Ma nonostante si trovi nel cuore dell’emergenza coronavirus, Mastrotto risponde al telefono di buonumore: “Ovviamente sono preoccupato per i miei figli e prendo tutte le precauzioni del caso, usciamo tutti mascherati. Ma si sono ammalate 200 persone in una città che ne ha 11 milioni, il numero non mi sembra così alto”.

Qual è il clima a Wuhan?

“In metropolitana ci sono tante persone con la mascherina, specie i giovani. Ma a parte questo, se uno non avesse letto le notizie rischierebbe di non accorgersi di nulla. La gente continua a mangiare al ristorante, gli anziani a ballare nei parchi alla sera, sono tutti molto tranquilli”.

Crede che le autorità cinesi abbiano nascosto la gravità del contagio?

“Non credo ci sia stata la volontà di insabbiarlo. Già negli ultimi giorni di dicembre avevano detto di aver individuato il virus e che c’erano dei morti. La prima emergenza era scoppiata allora. Poi però ci sono state due settimane senza aggiornamenti, forse la cosa è stata sottostimata. Quando ieri (lunedì, ndr) è tornata fuori ci siamo stupiti”.

Ora sono in vigore delle misure di emergenza?

“No, niente di quello che era stato fatto a Hong Kong con la Sars. Non ci sono multe per chi tossisce, la gente, che qui è molto verace, continua a sputare per terra. Non erano state neppure chiuse le scuole, come succede di solito nei casi gravi di influenza. Ma comunque ora sono tutti a casa per il Capodanno”.

Quindi è fiducioso?

“O forse è che in Cina mi sono abituato a tutto”.