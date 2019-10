Il Pres. De Palma chiude il Primo Symposium Workplace Violence @NursingUp1 @Roma: “chiediamo alle istituzioni di valutare la possibilità di dare indicazione all’Aran affinché il contratto si preoccupi della materia” @MinisteroSalute #noviolenzasuglinfermieri pic.twitter.com/fyCqFiTMD1 — Nursing Up (@NursingUp1) October 16, 2019

Violenza fisica, ma anche minacce, insulti, comportamenti tesi a umiliare o mortificare. Almeno un infermiere su 10 (l’11%) ha subito violenza fisica sul lavoro nell’ultimo anno e il 4% riferisce di essere stato minacciato con un’arma da fuoco. Uno su due afferma invece di aver subito un’aggressione verbale. Questi i principali dati che emergono da un’indagine condotta con un questionario online dal sindacato degli infermieri Nursing Up, a cui hanno risposto sul sito 1010 iscritti in 9 mesi, da ottobre 2018 a luglio 2019. Il 79% sono donne.

Tra gli obiettivi dell’indagine, presentata oggi a Roma in occasione del “Primo symposium Nursing Up”, acquisire informazioni sul livello di violenza nei luoghi di lavoro nel settore dei servizi sanitari in italia e individuare politiche appropriate a fronteggiare la violenza nei luoghi di lavoro, sia sul piano nazionale sia internazionale. Per analizzare il fenomeno della violenza sul luogo di lavoro, infatti, il 6 agosto 2018 il Nursing Up ha ottenuto un’autorizzazione a tradurre in italiano e sottoporre ai lavoratori il “Workplace violence in the heath sector – survey questionnaire” dell’Onu.

“Quello della violenza ai danni del personale sanitario – ha commentato il presidente del Nursing Up, Antonio De Palma – è un’emergenza non più rinviabile. Adesso per noi infermieri è arrivato il momento di muoverci e far sapere che qualcosa non va e che bisogna agire al più presto. Una volta analizzato il fenomeno al livello italiano, saremo poi in grado di confrontare la nostra situazione con quella degli altri Paesi per capire criticità e problematiche specifiche, trovando anche modelli condivisi per arginarlo”.

La campagna di sensibilizzazione sul tema parte dai social network, con un video: volti tumefatti di infermiere e infermieri alternati a scene reali di ordinarie aggressioni contro operatori sanitari raccontano il fenomeno da contrastare. Per questo è stata lanciato l’hashtag #noviolenzasuglinfermieri con lo slogan: “Gli infermieri possono salvarti la vita ma non in queste condizioni di lavoro”.