Ieri a Milano si è tenuta la conferenza stampa di The Voice Of Italy ed un giornalista ha attaccato la presenza di Elettra Lamborghini fra i coach: “Ha fatto solo due singoli, ha 24 anni, che credenziali ha per stare seduta lì?“.

Se Elettra inizialmente non si è scomposta lasciando parlare Simona Ventura, in un secondo momento ha aggiunto:

“Se fra tutti i programmi italiani ho scelto di venire a The Voice ci sarà un motivo, non è che mi chiamano giusto per e poi si chiamano talent show, noi ci impegneremo sì a far uscire una voce ma è anche uno show, quindi non ho molto capito la domanda. Ci sono altri talent dove addirittura nei giudici ci sono dei non-cantanti, quindi è una domanda che francamente non comprendo. Amen”.

Anche Super Simo l’ha difesa appellando la Lamborghini come il limone fra le cozze:

“Dobbiamo distaccarci da questo pensiero retrogrado, dobbiamo andare avanti. Elettra è la mia grande scommessa, è molto amata dal pubblico giovane e qua ci sta come il limone fra le cozze”.

Anche a Rolling Stone, Simona sulla Lamborghini ha dichiarato:

“Sarà una sorpresa, una rivelazione. Del resto, anche per Elettra è una chiamata in nazionale: la sua umanità sta uscendo fuori, è davvero simpatica, bolognese e molto umile. Non dimentichiamoci, poi, che è amatissima dai ragazzi. Sono rimasta colpita, soprattutto – lo ripeto – dalla sua umanità. Aspetto caratteriale che avevo un po’ percepito, vi stupirà”.

Ecco il video: