Ozzy Osbourne diventa un filtro Instagram: il padrino dell’heavy metal ha lanciato un filtro in occasione dell’uscita dell’album Ordinary Man.

L’attesa è terminata. Ozzy Osbourne lancia il 21 febbraio il suo nuovo album, chissà, forse l’ultimo della sua carriera. S’intitola Ordinary Man ed è il dodicesimo nella storia da solista di un uomo che di ordinario ha davvero poco.

Per promuovere questo nuovo attesissimo lavoro, l’ex frontman dei Black Sabbath ha fatto un regalo anche ai suoi fan più giovani: un originalissimo filtro Instagram.

Ozzy Osbourne filtro Instagram

In occasione dell’uscita di questo nuovo disco, il padrino dell’heavy metal ha lanciato su Instagram uno speciale filtro Instagram. Sulle note di It’s a Riad, una delle canzoni presenti nell’album (in particolare quella in feat. con Post Malone), chiunque può indossare virtualmente gli occhiali iconici di Ozzy e cantare, circondato da pipistrelli.

Perché i pipistrelli? Ovviamente perché fanno parte dell’immaginario collettivo in relazione all’ex Black Sabbath, che deve parte della sua fama all’aver strappato la testa a morsi a un pipistrello durante un concerto dei primi anni Ottanta.

Ecco il nuovo filtro Ozzy:

Ozzy Osbourne: ecco Ordinary Man

Ordinary Man è il dodicesimo album dell’ex leader dei Black Sabbath, disponibile in CD standard o deluxe, in vinile nero, vinile deluxe, picture disc e anche in digitale. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Registrato a Los Angeles e prodott da Andrew Watt, vede la presenza oltre che dello stesso Watt anche di Duff McKagan (bassista dei Guns N’ Roses), Chad Smith (batterista dei Red Hot Chili Peppers), Slash, Elton John, Post Malone e Tom Morello (chitarrista dei Rage Against the Machine).