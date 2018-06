Il sito di cinema Deadline annuncia un film su Bob Marley: il figlio Ziggy starebbe lavorando con la Paramount Pictures alla realizzazione di un lungometraggio sull’icona della musica reggae.

Un film su Bob Marley, firmato dal figlio Ziggy. È questa l’indiscrezione che sta prendendo piede nelle ultime ore dopo l’annuncio del sito di cinema Deadline: si tratterebbe di pellicola per ripercorrere la vita di uno dei cantanti più famosi al mondo.

Bob Marley raccontato dal figlio Ziggy in un film della Paramount?

Ziggy Marley, primo figlio dell’amato e indimenticabile Bob, uno in grado di far cantare e commuovere decine di generazioni, starebbe lavorando con la Paramount Pictures alla realizzazione di un film su suo padre.

Il simbolo del reggae e della religione rastafariana come non lo abbiamo mai conosciuto, presentato da un occhio forse non oggettivo ma sicuramente intimo, privato.

Al momento non ci sono ancora notizie dettagliate sul lungometraggio: non si conoscono gli attori del cast né la data d’uscita. Ancora un mistero, ovviamente, anche la trama del film. Stando alle indiscrezioni emerse fino a questo momento il film targato Ziggy Marley dovrebbe distanziarsi (e di molto) dai tanti documentari girati sul padre. L’idea di Ziggy sarebbe infatti quella di puntare i riflettori sul Bob uomo e non sulla leggenda della musica.

Un film su Bob Marley firmato dal figlio: le indiscrezioni sulla trama

Un lungo viaggio, dunque, che parte dai sobborghi di Trenchtown e che finisce con la morte a soli trentasei anni, il racconto di una vita breve ma intensa, quella di un uomo capace di entrare nella storia. E non solo quella della musica.

Al momento il miglior Bob Marley è stato raccontato nel 2012 da Kevin Macdonald, autore di un documentario (Marley) sulla vita del cantante. Non mancano altri lavori, ma l’impressione è che Ziggy abbia deciso di raccontare veramente chi era suo padre, l’uomo nascosto all’ombra della sua stessa leggenda.

Non ci resta che attendere altre indiscrezioni sul film.

Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/BobMarley