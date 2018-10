Caro Direttore,

rispondo alla mamma che ha spiegato così bene le parole di Nadia Toffa. Sono anch’io una mamma di due bambini: il primo di 14 anni, nato con una malformazione tumorale, e il secondo di 10, disprassico (anche se in realtà una diagnosi precisa ancora non c’è). Sono passata attraverso il dolore, il lutto e il rischio di non avere figli con una storia normale. Il primo se l’è cavata con cinque interventi complessi e controlli continui. Il secondo, fisicamente a posto, segue e seguirà a vita terapie riabilitative.

Ho dovuto lavorare molto su me stessa per non essere sopraffatta ogni giorno dalla rabbia, cosa che mi avrebbe portato via la gioia della vita, sotto tutti i punti di vista. Penso di esserci riuscita perché, anche con l’aiuto di chi mi è vicino, ho raccolto le risorse dentro di me e ho cercato di costruire, comunque. Dopo la nascita del primogenito ho fondato un’organizzazione non profit che, dopo in più di 10 anni, ha aiutato centinaia di famiglie e devoluto alla causa dei bambini nati con malformazioni circa tre milioni di euro e oggi il gruppo di lavoro è costituito da 7 persone e da circa 80 volontari. Insomma, una bella soddisfazione riuscire a trasformare la sfiga in qualcosa di buono.

Tutto questo ha dato un senso, almeno ai primi accadimenti, e mi ha fatto capire quante altre mamme, papà, famiglie e bambini si trovino in situazioni difficilissime. Mi permetto di dire che probabilmente ho compreso alcuni valori della vita, ho rivisto le priorità e colgo negli attimi il qui ed ora. Ma vado controcorrente: affermo con grande convinzione che il vero dono è capire tutto questo senza attraversare il dolore così immenso della malattia. Quello in cui sei costretta a trascorrere le notti insonni senza avere diagnosi e/o cure certe, senza sentirsi incredibilmente soli di fronte al un futuro di un figlio che nemmeno il più bravo dei medici è in grado di descrivere.

Ogni vita è unica e irripetibile, nel bene e nel male. Non possiamo fare altro che accoglierla così come ci viene data e far fruttare i nostri talenti affinché possa essere goduta in ogni istante. Ma non chiedetemi se, tornando indietro, avrei preferito o meno vivere questi grandi dolori. Certo, non sarei oggi la persona che sono, ma chissà… magari avrei capito lo stesso e in profondità tante cose. Forse la salvezza e la saggezza passano attraverso le sofferenze. E tutto ciò che riesce da quel momento traumatico in poi a farci guardare avanti con grande vitalità è un processo di adattamento di chi ha una struttura interiore forte e sana. Ma il vero dono è arrivarci senza sputare così tanto sangue. Perciò dobbiamo e (spero) possiamo, come esseri dotati di intelletto e di libero arbitrio, sforzarci di essere persone migliori, anche senza prima essere affondati nelle più buie difficoltà.

Un cordiale saluto,

Giusy