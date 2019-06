In questi anni di attività la Aicos Menagement di Eliana Michelazzo ha collaborato a stretto contatto con vari volti televisivi e non, fra cui molti ex corteggiatori di Uomini e Donne. Fra loro anche Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Valentina Dallari.

Gianluca, proprio come il suo collega Emanuele Trimarchi, ha deciso di rivelare alcuni dettagli sulla sua collaborazione con Pamela Perricciolo e se quest’ultimo ha parlato di ricatti e minacce, Tornese si è limitato a pubblicare una vecchia chat fra lui e Donna Pamela datata febbraio 2016.

Nei messaggi che Pamela Perricciolo gli ha mandato ce n’è anche uno allarmante in cui parla del marito di Eliana Michelazzo, il noto magistrato antimafia Simone Coppi.

“Che casino Gianluca, in Calabria non posso scherzare il marito di Ely mi uccide”.

A cosa si riferiva non possiamo saperlo, ma Gianluca Tornese ha così commentato:

“E se parlassi io? Che ridicole!”.

Ecco Gianluca, PARLA! Che Live – Non è la d’Urso è stato allungato di ben due puntate e dovrà in qualche modo riempire le ore a disposizione, no?