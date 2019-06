“Su Bologna, la mia l’ho detta e la ripeto. Per me fu un incidente, un drammatico incidente di percorso: fu, con molta probabilità, una bomba trasportata da terroristi palestinesi che non doveva essere innescata in quell’occasione e che invece, chissà perché, per un sobbalzo, una minaccia, un imprevisto, scoppiò proprio in quel momento. La mia, sia chiaro, non è una certezza, ma soltanto una supposizione. Avvalorata, però, da quanto ho letto non molto tempo fa in un’intervista a un altro dirigente del Fronte di liberazione palestinese”. E’ quanto scriveva Francesco Cossiga ne “La versione di K”, il libro che ripercorre la parabola politica del Paese dal 1947 ad oggi.

