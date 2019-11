I Pink Floyd festeggiano i 40 anni di uno dei loro album più celebri, The Wall: su RaiPlay un documentario per riscoprirne la storia.

Il 30 novembre 1979 uscita The Wall, un doppio concept album dei Pink Floyd destinato a rimanere per sempre nella storia della musica. Sono passati 40 anni, ma le tematiche messe in luce da Roger Waters e compagni in quel lavoro sono ancora oggi più attuali che mai, così come alcuni dei suoi capolavori, da Comfortably Numb a Hey You, passando per Mother.

Per festeggiare questo anniversario di grandissimo prestigio, la Rai ha deciso di proporre su RaiPlay il documentario Pink Floyd – Behind the Wall.

Pink Floyd – Behind the Wall: il documentario su RaiPlay

Sul portale della Rai, RaiPlay, è presente il documentario Pink Floyd – Behind the Wall, per celebrare al meglio il 40esimo anniversario dell’undicesimo disco nella carriera della band di Roger Waters.

Diretto da Sonia Anderson, questo documentario è uscito nel 2011 e dal 26 novembre è disponibile sulla piattaforma Rai. Non si tratta di un lavoro incentrato esclusivamente su sul disco, ma più in generale sulla carriera inimitabile della formazione guidata, in tre diverse epoche, da Syd Barrett, Roger Waters e David Gilmour.



Pink Floyd: The Wall compie 40 anni

L’undicesimo disco del gruppo è stato l’ultimo grande album della loro carriera, perlomeno a livello commerciale, ma anche uno dei più controversi. Opera rock incentrata sulla storia di Pink, una rockstar bloccata in un muro mentale creato da una serie di traumi psicologici, fu il culmine del periodo della band a guida (o forse a dittatura) di Roger Waters.

Fu seguito infatti da un altro album con il bassista e cantautore nella band, The Final Cut, prima della definitiva separazione che aprì un’altra parentesi nella storia del gruppo inglese.

A questo album fece seguito anche un tour ritenuto universalmente uno dei più grandi e pirotecnici della storia, tanto da indurre la band a non proporre nuovi tour fino al 1985.

Di seguito il video di Another Brick in the Wall:

