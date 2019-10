Il singolo di Emma Marrone ‘Io sono bella’ è il brano più trasmesso dalle radio. Scritto per lei da Vasco Rossi, insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, e prodotto da Dario Faini, è al primo posto nella classifica Earone.

Assente dai social da diversi giorni (a parte una storia pubblicata su Instagram) da quando il 28 settembre con un post annunciava di aver lasciato l’ospedale in seguito al problema di salute per il quale aveva fermato la sua attività artistica, qualche ora fa l’artista ha pubblicato un post in cui comunica ai fan la notizia relativa al suo successo aggiungendo un ‘Grazie’ accompagnato da un cuore e una emoji con mani giunte.

