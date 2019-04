Oggi a Pomeriggio 5 Barbara ha parlato di Cristian Imparato, della sua omosessualità e di quanto sia importante che i genitori accettino i figli gay. Roger Garth è intervenuto sganciando una delle sue solite bombe. L’opinionista ha detto di essere stato contattato dalla ragazza trans Guendalina Rodriguez, che gli ha detto che avrebbe avuto una relazione con Gennaro Lillio del GF 16.

“Tantissima gente adulta, anche sposata ha paura dei genitori. A proposito di questo io vorrei dire una cosa che mi ha indignato. – ha detto Roger – Il bel Gennaro pare che non sia single. Dico parrebbe, ma ho visto foto e screen, perché ciò che dico io lo verifico. Lui avrebbe avuto una frequentazione con una ragazza. Lei è Guendalina Rodriguez, lei è una ragazza transessuale che ha vinto dei premi. Prima che lui entrasse nella casa lei ha ricevuto dei messaggi. Messaggi in cui la intimava di non dire queste cose, perché altrimenti avrebbe fatto cose brutte. Questa ragazza vorrebbe incontrarlo per dirgli tutto in faccia.”

Vorrebbe andare al GF a parlare con Gennaro?



Deianira ha anche pubblicato due degli screen menzionati da Roger.

Per quale motivo penso che si tratti di una cavolata? Semplice, Guendalina è la stessa che in passato ha dichiarato di aver avuto flirt con calciatori, recentemente con Andrea Dal Corso e che ha giurato di essere stata a Uomini e Donne. Peccato che nella trasmissione mariana non sia mai apparsa e che Andrea Dal Corso abbia sbugiardato la ragazza in più occasioni (qui per recuperare tutte le dichiarazioni di Guendalina).

Mi auguro quindi che il GF e Barbara non portino in tv questa signorina.

Per quanto mi riguarda, screen, flirt, presunte minacce, è tutta una grossa…