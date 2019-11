Eric Clapton sta organizzando un concerto per ricordare il defunto batterista Ginger Baker: lo ha annunciato Rolling Stone USA.

Eric Clapton ricorderà il compianto batterista dei Cream Ginger Baker attraverso un concerto tributo il prossimo 17 febbraio 2020. Lo ha annunciato l’edizione americana della rivista Rolling Stone.

Il live si terrà a Londra e omaggerà il grande batterista britannico, ex compagno di band di Clapton sia nei Cream che nei Blind Faith. I proventi del concerto saranno devoluti in beneficenza.

Eric Clapton annuncia un concerto tributo per Ginger Baker

Il compianto Ginger è venuto a mancare il 6 ottobre 2019 e verrà ricordato il prossimo 17 febbraio 2020 all’Hammersmith Apollo di Londra. I proventi del concerto saranno devoluti alla Leonard Cheshire, un’associazione vicina alla famiglia del batterista.

Non sappiamo ancora chi affiancherà Slowhand in questo atteso live. Tra gli ex compagni di Ginger è possibile la presenza di Steve Winwood, l’unico altro superstite ancora in vita dei Blind Faith, ma per ora non sono arrivate conferme.



Eric Clapton torna in Italia

Ginger ed Eric avevano suonato insieme l’ultima volta su un palco nel 2005, alla Royal Albert Hall e al Madison Square Garden per la tour di reunion dei Cream con Jack Bruce. Da allora i due non si sono più incrociati.

Oltre a ricordare l’amico scomparso, Eric nel 2020 sarà impegnato in un nuovo tour che lo vedrà far tappa anche nel nostro paese, con un attesissimo concerto al Mediolanum di Assago e uno all’Unipol Arena di Bologna. Il tour europeo del chitarrista partirà il 29 maggio da Praga e si concluderà il 30 giugno a Mosca.

Di seguito un video tratto da un concerto della reunion dei Cream di Clapton, Bruce e Baker:

