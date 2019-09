Vasco Rossi, Non siamo mica gli americani ritorna nei negozi in un box da collezione: ecco tutti i dettagli relativi al cofanetto del rocker di Zocca.

Saranno molto contenti i fan di Vasco Rossi nel sapere che Non siamo mica gli americani ritornerà nei negozi in un cofanetto, con tre versioni rimasterizzate dell’album storico del rocker di Zocca.

Ecco tutti i dettagli relativi al cofanetto che sarà disponibile il 20 settembre 2019.

Vasco Rossi: l’album Non siamo mica gli americani nei negozi in cofanetto speciale

Sono passati già quarant’anni dall’uscita di Non siamo mica gli americani, uno degli album più apprezzati di Vasco Rossi. Per celebrare il quarantennale dell’uscita, lo stesso viene riproposto in formato cofanetto, contenente ben tre CD in versione rimasterizzata.

Questo il contenuto le tre versioni disponibili del box:

-Cofanetto deluxe limited edition numerata nel quale possiamo ritrovare l’album originale a 33 giri da 180 grammi, ma anche un libro di 112 pagine, redatto da Marco Mangiarotti, giornalista e critico musicale, con contenuti e foto inedite;

-Un box set contenente il 45 giri di Albachiara/Fegato spappolato, il CD in versione vinyl replica, la musicassetta e una bandiera personalizzata;

–Libro a copertina rigida di 32 pagine che contengono contenuti inediti, e un CD. Disponibile, inoltre, la versione LP originale rimasterizzata da 180 grammi.

Le versioni sono state rimasterizzate partendo dai nastri master analogici, sottoposti ad altissima definizione. Insomma, si tratta di pezzi davvero unici per gli amanti del Blasco.

Vasco Rossi

Vasco Rossi, la tracklist di Non siamo mica gli americani

Di seguito, vi illustriamo la lista di canzoni che comporrà questa versione in edizione limitata di Non siamo gli americani presentata da Vasco in un incontro con i fan a Castellaneta:

LP/CD/Musicassetta

Io non so più cosa fare

Fegato, fegato spappolato

Sballi ravvicinati del 3° tipo

(Per quello che ho da fare) Faccio il militare

La strega (La diva del sabato sera)

Albachiara

Quindici anni fa

Va bè (se proprio te lo devo dire)

45 GIRI:

Albachiara

Fegato, fegato spappolato

Di seguito, il brano Albachiara: