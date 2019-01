Jovanotti ha ideato un carro speciale con cinque deejay per il carnevale di Viareggio.

Jovanotti ha ideato un carro speciale per il carnevale di Viareggio. Si chiama Jova Beach Opening Track, e sfilerà durante la gara di carnevale (anche se fuori concorso) in apertura delle cinque giornate della sfilata toscana, previste il 9, il 17 e il 23 febbraio e infine il 3 e il 5 marzo.

Una sorta di antipasto e al contempo di promozione per il suo Jova Beach Tour 2019, che in estate lo porterà sulle spiagge di mezza Italia.

Il carro è stato ideato da Jovanotti con la collaborazione di Michele Cinquini, che si è occupato anche della realizzazione con la Fratelli Cinquini scenografie.

Sarà uno dei carri più musicali di tutto l’evento. Sul palco, adibito a consolle, si esibiranno cinque deejay scelti dal Lorenzo Cherubini con Albo Scotti.

Lo stesso Jovanotti sarà dj residente con lo pseudonimo di DJ LRNZ, mentre gli altri cinque saranno Aladyn, Waxlife, Albert Marzinotto, Tancredi Onori e Luca Bacchetti.

Come ormai risaputo, Jovanotti sarà protagonista in estate di uno speciale tour sulle spiagge. Un evento straordinario ideato con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulle questioni ambientali riguardante il mare e che vedrà, oltre ai concerti dell’artista, anche numerosi ospiti e divertimenti collaterali di ogni tipo: dal beach volley ai dj set in spiaggia.

Un tour attesissimo che toccherà Lignano Sabbiadoro, Rimini, Castel Volturno, Cerveteri, Barletta, Olbia, Albenga, Viareggio, Fermo, Praia a mare, Roccella Ionica, Policoro, Vasto, Lido degli Estensi e chiuderà in montagna, a Marebbe.

Insomma, quasi tutta l’Italia sarà coinvolta nella festa più cool dell’estate. Una festa che inizia da Carnevale, con questo carro di Viareggio che rende bene l’idea di quanto Jovanotti non sia più nella pelle all’idea del tour. Anche se toccherà ancora aspettare qualche mese per le esibizioni in spiaggia.

