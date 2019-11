messa in ginocchio da diversi giorni da un’acqua alta da record di 187 centimetri.

“Un baccalà per Venezia”. È l’idea che lo chef fiorentino, patron dellaha deciso di mettere in pratica per dare una mano alla città,“Non so restaurare, non so perché il Mose ancora non sia in funzione – ha spiegato lo chef – ma so cucinare”. E allora Gori, alla guida della storico e pluripremiato ristorante diha deciso di servire da oggi nel suo locale un antipasto a base di uno dei prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta: il baccalà.

Il piatto sarà composto da un’emulsione di baccalà montato, servito sul pane arrostito e condito con un filo d’olio. L’antipasto costerà cinque euro: cifra che sarà interamente devoluta in beneficenza per aiutare la città della Laguna. “La situazione di Venezia mi ha ricordato l’alluvione che colpì Firenze nel 1966 – racconta Gori – l’acqua allagò tutta la cantina e il pian terreno della trattoria all’epoca guidata dai miei nonni con l’aiuto dei miei genitori. Ed è per questo che ho deciso di dare una mano, nel mio piccolo, facendo quello che so fare: cucinare”. Gori, che porterà avanti l’iniziativa benefica nelle prossime settimane ha già invitato tutti i colleghi chef della città a fare altrettanto: “Ci stiamo sentendo in queste ore. Spero che ciascuno a modo proprio possa dare il suo piccolo contributo”.