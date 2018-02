Sarà presto messo all’asta un assegno originale firmato da Steve Jobs che risale al 1988. Sul documento è riportata la cifra di 2.000 dollari.

L’assegno della Bank of America è stato firmato a favore dell’allora fidanzata di Steve Jobs, Tina Radse. La data riportata sul documento è quella dell’11 marzo 1988, per una cifra pari a 2.000 dollari. L’assegno è stato ovviamente incassato.

Tina Redse ha conosciuto Steve Jobs nei primi anni ’80 e i due si sono frequentati fino a quando Jobs non incontrò Laurene Powell, la donna che sarebbe poi diventata la sua futura moglie. Secondo la biografia di Steve Jobs realizzata da Walter Isaacson, Redse accompagnò Jobs al Super Bowl dove venne proiettato l’iconico spot del Macintosh, e in seguito lo seguì in Europa quando Steve Jobs venne licenziato dai dirigenti Apple. La loro relazione finì nel 1989, anche se i due vagliarono anche la possibilità di sposarsi (secondo alcune testimonianze, Redse respinse la proposta di matrimonio).

L’asta è organizzata dalla Nate D. Sanders Auctions.