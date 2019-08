tursiope era stato trovato morto a cinque miglia al largo della foce del Serchio.

Non si ferma la moria di delfini in Toscana. Sono in tutto 38 gli animali morti sulle coste toscane dall’inizio dell’anno. Sabato mattina la carcassa di un esemplare adulto di tursiope è stata ritrovata in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia libera della, tra. Mentre meno di 24 ore fa un altro

Livorno, altro delfino morto: salgono a 35 in Toscana. Ipotesi Morbillivirus

Ad effettuare i primi rilievi sono stati gli uomini della Capitaneria di porto di Viareggio, avvertiti da alcuni bagnanti, che hanno avviato le procedure per smaltire la carcassa dopo aver informato gli enti che stanno monitorando il fenomeno dei ripetuti spiaggiamenti di delfini. Il delfino ritrovato morto tra Viareggio e Torre del Lago, infatti, è un esemplare di tursiupe come la maggior parte dei cetacei che si sono spiaggiati negli ultimi due mesi e mezzo in Toscana (il 26 giugno e il 26 luglio, su un totale di 11, 9 erano tursiupi). Proprio ieri, venerì 10 agosto, la Regione ha reso noto i risultati delle analisi su 4 delfini che si sono spiaggiati tra giugno e luglio scorsi, in base ai quali sembra che sia il Morbillivirus la causa dei decessi. In Toscana, è stato ricordato sempre ieri, già nel 2013, e ancora nel 2017 “si è assistito ad importanti epidemie di tale virosi tra i cetacei, che però hanno interessato principalmente la specie Stenella striata” di delfini.