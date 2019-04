Non è la prima volta che succede, e non sarà l’ultima. E’ già capitato in Messico e la Gran Bretagna ha addirittura una legge che disciplina la nascita con tre genitori. L’ultimo bimbo è nato in Grecia ed è stato concepito grazie alla procreazione assistita, e non potrebbe essere altrimenti visto che la fecondazione è stata effettuata utilizzando gli ovociti di due donne (la madre e una donatrice) e il seme del padre. Ma a che cosa serve questa tecnica, che si chiama mitochondrial replacement therapy? La risposta è che evita la trasmissione di gravi malattie genetiche, in particolare quelle mitocondriali. I mitocondri, che i neonati ereditano dalla madre, sono le centrali energetiche delle nostre cellule: se qualcosa non va e il meccanismo si inceppa il bambino nasce con malattie anche gravissime. La tecnica – come recita il nome in inglese – permette di rimpiazzare i mitocondri difettosi con altri sani.

Come? Il metodo prevede che si trasferisca il nucleo di un’ovocita della madre all’interno di un ovocita fornito da una donatrice, ovviamente privato del nucleo. Si procede poi alla fecondazione con gli spermatozoi paterni e alla creazione di embrioni, che vengono poi impiantati nell’utero materno. In questo modo il neonato ha il patrimonio genetico di padre e madre, e una piccola percentuale – circa lo 0,1 per cento – proveniente dalla donatrice. Che è appunto il DNA mitocondriale, ma sano.

Il metodo è stato spesso criticato perché si temeva non fornisse certezze di sicurezza. In passato, infatti, alcuni tentativi di iniettare Dna mitocondriale sano direttamente negli ovociti di una donna malata avevano portato alla nascita di bambini gravemente malati, per cui la tecnica fu vietata. Ma qui si tratta di sostituzione e almeno il problema medico è risolto. Resta quello etico, perché ogni volta che si parla di “bambino con tre genitori” si apre un dibattito. E se Bruno Dallapiccola, genetista e direttore scientifico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ribadisce all’Adnkronos che la tecnica è facilmente realizzabile e non dà problemi di sicurezza, aggiunge però che “bisogna capire fino a che punto la società e le persone di oggi sono pronte ad accettare che un bambino possa avere tre genitori”.

In realtà la scienza, e in particolare la procreazione assistita, è già andata molto oltre. E con la donazione di gameti – ovociti o spermatozoi che siano – ci sono già bambini che hanno più genitori. Anche se non il loro patrimonio genetico. Con questa tecnica si dà invece speranza a persone con patologie genetiche di poter avere figli sani. Ma il direttore della clinica greca dove è nato il bambino – che avrebbe già altre 24 donne che stanno partecipando alla sperimentazione, perché di sperimentazione si tratta, e otto embrioni pronti per essere impiantati – comunica che è già andato oltre, utilizzando la tecnica non solo per chi è portatore di malattie genetiche. Ma anche per chi è reduce da plurimi fallimenti di tentativi di fecondazione in vitro, come la mamma di questo neonato greco, che aveva già fatto quattro cicli senza successo poiché reduce da vari interventi per endometriosi. Sì, decisamente la procreazione assistita è già andata molto oltre.