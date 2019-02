– Sicuri di sapere proprio tutto sulla fertilità? Non è stata sicuramente questa la domanda di partenza. Ma potrebbe essere quella che chiude un meticoloso studio nazionale sul tema promosso dal ministero della Salute e coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Oltre due anni di lavoro – l’indagine è durata da aprile 2016 a ottobre 2018 – e oltre 40mila interviste suddivise per fasce di età: ragazzi delle scuole superiori, universitari, adulti (tutti in età rigorosamente presumibilmente fertile) e professionisti della sanità. Sorprese? Più d’una.

Nove persone su dieci sanno, ad esempio, sanno poco di fertilità maschile. Ma analizzando nel dettaglio i risultati si scopre qualcosa in più sull’argomento. Il campione di 21.217 persone di età 18-49 anni rivela, ad esempio, che solo il 5% è consapevole consapevole che le possibilità biologiche per una donna di avere figli iniziano a ridursi già dopo i 30 anni; mentre per il 27% accade intorno ai 40-44 anni. La consapevolezza che l’età giochi un ruolo importante anche per la fertilità maschile sembra persino minore: per l’87% arriverebbe dopo i 45 anni o non ha dato alcuna indicazione. Non va meglio se si osserva il campione di 13.973 studenti universitari: per 4 intervistati su 10 non esiste un orologio biologico maschile.

Ma c’è dell’altro. Tra i medici specialisti, “è generalizzato un infondato ottimismo sulle possibilità delle tecniche di procreazione assistita di risolvere sempre i casi di infertilità” e si continua a consigliarla a pazienti in cui è “evidentemente inutile, generando aspettative che procureranno frustrazione alle coppie” fanno notare gli esperiti che hanno analizzato i dati del Studio nazionale fertilità.

Dalle risposte fornite tra medici specialisti in ginecologia e andrologia emergono, poi, alcune lacune su cui concentrare l’attività formativa. “Non è chiaro per tutti – si legge di fatti nel testo – che l’età, anche quella maschile, è una componente fondamentale della capacità riproduttiva e che bisogna insistere su questo tema con le coppie, quando c’è il tempo per intervenire”. Perché il tempo, in questa partita, gioca un ruolo fondamentale. Quanto ai camici bianchi del territorio, solo l’8% dei pediatri di libera scelta ed il 20% dei medici di medicina generale ha partecipato a eventi di aggiornamento formativo in materia di tutela della fertilità e di salute riproduttiva.



E tra i giovanissimi? La stragrande maggioranza degli adolescenti intervistati (età 16-17 anni), cerca informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva su Internet. E lo fa l’89% dei ragazzi e l’84% delle ragazze. La famiglia continua a essere un luogo dove difficilmente si affrontano argomenti come lo sviluppo sessuale e la fisiologia della riproduzione oppure infezioni e malattie sessualmente trasmissibili e metodi contraccettivi. E solo il 20% dei più giovani parla in famiglia di questi argomenti in maniera approfondita. A scuola, poi, l’argomento non viene quasi mai trattato. Nonostante un adolescente su tre a 16-17 anni ha già avuto un rapporto sessuale completo (35% dei ragazzi e 28% delle ragazze).

Che fare allora? Per la minista della Salute, Giulia Grillo, c’è “un gap informativo”, per questo “servono ora informazioni online certificate e l’insegnamento di queste materie a scuola” ed è quindi arrivato il moment odi “di promuovere nelle scuole una corretta educazione ai temi di salute, facendo sì che diventino materia di insegnamento trasversale, attraverso un’alleanza tra scuola e Ssn”. Ed è questo, ha aggiunto Grillo “il presupposto da un apposito documento messo appunto dai ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Speriamo che da quel documento nasca la strada per insegnare la salute nelle scuole con un capitolo dedicato alla salute riproduttiva e alla sessualità”.