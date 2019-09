“Manca poco più di un mese alle elezioni regionali in Umbria, ma il dibattito pubblico è tutto incentrato su nomi, alleanze e candidature, mentre si parla poco o nulla di contenuti e idee per il futuro della regione. Come Cgil pensiamo che sia il momento di farlo e per questo presentiamo il nostro decalogo: dieci domande che richiedono altrettante risposte da parte di chi si candida a governare l’Umbria, per delineare un’idea di nuovo modello di sviluppo, incentrato sulla sostenibilità e soprattutto con al centro il lavoro”. Così Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil dell’Umbria, ha presentato così stamattina, nel corso di una conferenza stampa, il documento in 10 punti, in forma di domande rivolte ai candidati, elaborato dalla Cgil regionale.

Fonte