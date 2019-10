“Il segnale che è arrivato dal popolo umbro col voto credo che sia chiarissimo: è arrivata una fortissima richiesta di cambiamento e di rinnovamento, con una maggioranza di voti che io a memoria non ricordo in una competizione elettorale di questo tipo. Noi ci auguriamo adesso che questa larghissima maggioranza permetta alla presidente Tesei di mettere in campo un piano di azioni fortemente incisivo e puntato sul cambiamento. Cambiamento che, per noi, non può non passare dal recupero dell’identità industriale di questa regione, dalla quale poi puntare verso lo sviluppo”. Lo ha detto, intervistato da Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni, commentando la vittoria di Donatella Tesei alle elezioni regionali in Umbria.

