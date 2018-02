Umberto I, al via lavori ristrutturazione a Neuropsichiatria infantile

Policlinico Umberto I (Fotogramma)

Dopo 3 anni finalmente è stata aggiudicata la gara per la ristrutturazione e l’adeguamento del nuovo reparto per la Gestione delle emergenze psichiatriche dell’età evolutiva per assistere gli adolescenti (11-18 anni) con psicopatologie a esordio acuto. Ne dà notizia il Policlinico Umberto I di Roma. Il nuovo reparto, unico nel suo genere, avrà una dotazione di 8 posti letto, in continuità di cure con i reparti di neurologia e psichiatria presenti nello stesso istituto. Il pronto soccorso centrale e il pronto soccorso pediatrico potranno avvalersi dell’immediata presenza del neuropsichiatra infantile per il ricovero secondo la complessità assistenziale necessaria.

Il finanziamento di 600 mila euro da parte della Regione Lazio “ha consentito, attraverso una riorganizzazione distributiva degli spazi, di ottenere un reparto funzionale, moderno e accogliente, per 8 posti letto, articolato in 4 camere di degenza a un posto letto e 2 a 2 letti, tutte con servizio igienico direttamente accessibile. Inoltre, il reparto sarà in diretta comunicazione, tramite un percorso esclusivo e protetto, con un’area esterna ludica, assolutamente utile al percorso diagnostico e curativo dei giovani degenti”.

Il nuovo reparto risponderà a condizioni di estrema gravità (condotte suicidarie, gravi disturbi del comportamento alimentare, disturbi del tono dell’umore e gravi condotte autolesive). Con questa dotazione aggiuntiva il Policlinico Umberto I “sarà in grado di offrire un ampio spettro di risposte assistenziali psichiatriche in campo minorile anche a giovani pazienti di altre regioni, con la possibilità di transito in reparti a diversa intensità di cura”, assicura la struttura sanitaria capitolina. “I lavori di ristrutturazione prenderanno il via subito dopo i controlli previsti per legge e dureranno 5 mesi. L’inizio delle attività è previsto per il prossimo autunno”, dichiara il direttore generale, Vincenzo Panella.