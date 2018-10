Le date del nuovo tour di Ultimo, che porterà il giovane cantautore romano in giro per l’Italia nella primavera del 2019.

Infaticabile Ultimo. A poche settimane dalla conclusione del tour del 2018 (il 4 novembre al Mediolanum Forum di Milano), il cantautore romano vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria giovani, è già pronto a proiettarsi verso la tournée primaverile, che lo porterà sui palchi di tutta Italia per presentare il nuovo album, Colpa delle favole.

Ultimo, tour 2019: tutte le date

Questo il calendario delle date primaverili del Colpa delle favole Tour:

-Domenica 5 maggio 2019 al Mandela Forum di Firenze

-Venerdì 10 maggio 2019 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO)

-Domenica 12 maggio 2019 al PalaRossini di Ancona

-Giovedì 16 maggio 2019 al Mediolanum Forum di Assago (MI)

-Venerdì 17 maggio 2019 al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE)

-Martedì 21 maggio e mercoledì 22 2019 al PalaLottomatica di Roma

-Martedì 28 maggio 2019 al Teatro PalaPartenope di Napoli

-Venerdì 31 maggio 2019 al PalaAlpitour di Torino

-Domenica 2 giugno 2019 al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

Ultimo, tour 2019: i biglietti dei concerti

I biglietti per i prossimi live di Ultimo saranno disponibili sul circuito Ticketone da mercoledì 10 ottobre alle 10.00 (online) e da sabato 13 ottobre alle 10.00 (nei punti vendita).

Ultimo: nuovo album in arrivo

Come annunciato dallo stesso Ultimo su Instagram, il nuovo album si intitolerà Colpa delle favole. Per il cantautore ventiduenne si tratterà del terzo full length nella sua ancor giovane carriera, chiamato a bissare il successo di Pianeti e, soprattutto, di Peter Pan (certificato con il Disco d’Oro).

Ripetersi non è mai semplice, ma la vena creativa di Ultimo sembra tutt’altro che esaurita. Dopo l’exploit sanremese del Ballo delle incertezze, e il buon impatto di Poesia senza veli, l’ultimo singolo, Cascare nei tuoi occhi, appare come un ulteriore step di crescita per il rapper/cantante.

L’attesa per il nuovo album è dunque già altissima. Riuscirà Ultimo a non deludere le aspettative dei fan?

Nel video l’ultimo singolo del cantautore romano, Cascare nei tuoi occhi:

Fonte foto: https://www.facebook.com/ultimopeterpan/