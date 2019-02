Sergio De Caprio, il ‘Capitano Ultimo che catturò Totò Riina, è stato nominato Presidente del neocostituito SIM (Sindacato Italiano militare) carabinieri. De Caprio è stato proclamato all’unanimità dai 250 militari dell’Arma, giunti da ogni parte d’Italia, che si sono riuniti in un albergo di Roma per prendere parte alla prima assemblea generale del sindacato. “Per me è un onore, è un privilegio. Penso a tutti coloro che hanno combattuto fino ad oggi per questo traguardo, subendo anche discriminazioni. La strada che percorreremo punterà alla tutela dei diritti. Tutti insieme – ha detto il Presidente ‘Ultimo’ – per impedire che ci dividano in particelle da calpestare, siamo un amore grande e andremo avanti insieme”.

Fonte