Intervistato da Vanity Fair, Ultimo ha svelato come mai non ha chiesto scusa ai giornalisti dopo il suo sfogo alla conferenza stampa di Sanremo.

«Mi hanno dato del coatto, fascista, omofobo, ma la verità è che non sono niente di tutto questo. Io di politica non ne so, e le generalizzazioni, come le strumentalizzazioni, mi amareggiano. Ho agito d’istinto, ed esprimersi d’istinto è pericoloso. Ma è il mio carattere: schietto, incontrollabile. Sto lavorando per migliorare. Perché non ho chiesto scusa? Ho pensato che chiedendo scusa sarei tornato a far parlare di me ma non della mia musica».

Il cantante è anche tornato a parlare di Mahmood ed ha assicurato di essere in buoni rapporti con il collega.

«Nessun problema con Mahmood. Con lui è tutto a posto».

Nessuna catfight trash tra i due cantanti, ma qualcosa mi dice che Ultimo non farà comunque il tifo per Mahmood all’Eurovision.



Le dichiarazioni di Mahmood su Ultimo.

“La mia vita ovviamente è molto cambiata, drasticamente cambiata. Qualcosa in peggio, ma per tutto il resto in meglio. Non mi infastidisco quando mi fermano, anzi mi fa piacere, significa che mi apprezzano e apprezzano quello che faccio.

Cosa penso davvero di Ultimo? Lui è un ragazzo giovane che fa musica, che ha fatto come me Sanremo. Come lui io so l’aspettativa e l’ansia che dietro a questa esperienza. Può capitare di dire la parola sbagliata al momento sbagliato, come è successo a lui. Non mi sento di puntare il dito e giudicarlo. Se mi ha dato fastidio la parola ragazzo? No. Umanamente però non posso dire nulla perché non lo conosco personalmente.

Cosa è successo dopo la vittoria? Con lui nulla. Se ci siamo abbracciati? No nessun abbraccio. Non ci siamo nemmeno sentiti, nulla proprio. Lui è uno dei pochi con cui non ho mai parlato durante Sanremo.

Con Ultimo non ci sono stati scambi, mentre ho parlato molto con Achille Lauro. Per lui scriverei anche dei pezzi, molto volentieri.”