Ormai è passata quasi una settimana dalla finale di Sanremo, ma la polemica legata a Ultimo e Mahmood non accenna a placarsi. Il cantante arrivato secondo al Festival ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, nella quale dice di non essere razzista (qualcuno l’ha accusato di razzismo?).

Niccolò spiega anche come mai ha sbottato in sala stampa. Sembra che sia stata tutta colpa della responsabilità che sentiva nell’essere l’artista dato per vincitore.

«Sono arrivato a questo Sanremo con delle cose fatte ma anche con due mesi in cui sentivo dire che sarei stato il vincitore. La responsabilità con cui ho partecipato è stata molto importante. La musica non può richiedere questo tipo di responsabilità, ne comporta altre. Non sono stato in grado di gestire questa responsabilità Comunque non rosico, posso assicurare che non è così. Questa è una delle prime volte in cui parlo dopo quell’ episodio. Uno può dire qualsiasi cosa sulla canzone (di votazioni non voglio più parlare), ma mi è dispiaciuto davvero della strumentalizzazione della parola “ragazzo”, riferita a Mahmood,. Quella parola non aveva assolutamente una connotazione razzista. Perché se sono razzista io, lo siamo tutti. Quella è l’ unica cosa che mi fa male. È il problema delle fake news. Se sui social qualcuno posta un video in cui è in lacrime e dice “tale artista mi ha dato un pugno in faccia”, la cosa diventa virale, e anche se l’ artista in quel momento è dall’altra parte del mondo diventa quello che ha picchiato una ragazza. Poi verrà dimostrato che lui era da tutt’altra parte, ma intanto è passato per quello che picchia le ragazze».

Gli amanti del trash hanno amato le sue sfuriate, ma la prossima volta che non vincerà qualsiasi cosa, Ultimo dovrebbe contare fino a 10 e poi rispondere come farebbe la Santa di Cologno: “Grazia a tutti per il 46% dei voti, record! Eravate tutti per me, vi amo”.

Una cosa è certa: le sue reazioni maleducate gli hanno dato una visibilità che non avrebbe avuto nemmeno se avesse davvero vinto Sanremo.

Ultimo che aspetta Mahmood nei parcheggi dell’Ariston pic.twitter.com/SMdkF7Maz5 — Anto 🔥 (@hesthebaddest) 12 febbraio 2019