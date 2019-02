Intervistato da Chi, Ultimo ha parlato degli artisti che non sopporta. A Niccolò Moriconi stanno sulle scatole quelli che fanno a tutti i costi i cantanti di nicchia, mentre lui dice di scrivere canzoni per far sentire meno sole le persone.

“Gli artisti che non sopporto? Chi fa l’artista di nicchia mi sta sulle palle. Il mio obiettivo era cercare di dimostrare che potevo riuscirci, che dovevo far questo: scrivere canzoni per far sentire meno sole le persone.”

Avrà anche fatto diversi scivoloni a Sanremo e sarà stato supponente, ma bisogna riconoscere a questo ragazzo che non ha peli sulla lingua.

Niccolò, adesso però vogliamo i nomi di questi artisti di nicchia.



Ultimo ha parlato anche dei suoi inizi e della sua vita privata.

“In quartieri difficili come quello in cui sono cresciuto si creano energie molto forti. Mi sono sentito discriminato perché volevo fare il musicista. ‘Non si vive di musica’ mi dicevano tutti. È stato difficile negli anni della scuola mettere da parte lo studio per inseguire un sogno pieno d’incertezze. Sentivo una grande responsabilità. Non mi ha mai aiutato nessuno, non ho mai avuto qualcuno che credesse in me, quanto ci credevo io.